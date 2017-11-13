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В Китае снимут ограничения для иностранного капитала в банках

Сегодня, 00:30
В Китае снимут ограничения для иностранного капитала в банках


Власти Китая откажутся от правил, ограничивающих долю иностранного капитала в банках и управляющих компаниях страны уровнем в 25%. Об этом заявил заместитель министра финансов КНР Чжу Гуаняо, сообщает rosbalt.ru.

По его словам, лимит для брокерских компаний будет повышен с 49% до 51% в ближайшее время и отменен через 3 года, сообщает Интерфакс.


В Китае снимут ограничения для иностранного капитала в банках

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В случае с компаниями в сфере страхования жизни ограничение будет повышено до 51% через 3 года; ожидается, что оно будет полностью снято через 5 лет.

В настоящее время, отметил Чжу Гуаняо, регуляторы страны уточняют детали этой реформы. Сроки, когда изменения вступят в силу, не указываются.

Данные меры будут приняты в рамках усилий властей Китая по открытию финансового сектора и экономики в целом для иностранных инвесторов.

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