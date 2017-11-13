Востребованные туристические направления в ноябре.

Вчера, 22:32

За полтора месяца до Нового года по бронировкам с вылетом на «высокие» даты с большим отрывом лидирует Египет. Об этом рассказали представители трёх агентских сетей. А вот далее хит-парад направлений отличается. По данным директора «Сети магазинов горящих путёвок» Ольги Панченко, второе классическое зимнее направление — Эмираты — остаётся практически невостребованным. И причина непонятна: то ли настолько сильно переориентировал туристов на себя горящий Египет, то ли все ждут обещанной отмены виз в ОАЭ в надежде на то, что направление удешевится. «Если на Египет приходится около 60 % всех новогодних бронировок, то примерно 35 % — на экзотические страны, в частности на Мальдивы, Вьетнам», — констатирует Ольга Панченко. Остальные 5 % составляют горнолыжные туры, а также бронировки Испании и Турции. А вот по информации замдиректора по работе с агентствами «Сети агентств горящих путёвок» Владимира Станкевича, в структуре продаж его компании Эмираты никуда не делись и по-прежнему весьма востребованы, уступая по количеству бронировок разве что Египту. Аналогичными данными поделился и гендиректор «Поехали с нами» Олег Кулик.

Высокий интерес к Египту в нынешнее время года в общем-то неудивителен, но в агентствах отмечают, что сейчас он подогревается не только «высокими» датами, но и ценопадом, который затронул уже и туры с вылетами в конце декабря и начале января. О том, как бронировать авиабилеты онлайн знает уже подавляющее большинство туристов и в системах онлайн-бронирования туркомпаний есть турпакеты с ценой от 800 $ на двоих в отель категории 5* на шесть ночей. «В то время, как обычно, цена таких туров начинается от 1 000 $», — напоминает директор Pan Terra Валентина Искра. А глава компании «Турыстычна Хата» Александр Олифиренко отмечает, что спецпредложения есть не только по бюджетным «пятеркам», но и по сегменту премиум-класса. «Например, тур с проживанием в одном из лучших отелей Шарм-эль-Шейха, Grand Rotana Resort & Spa 5*, на конец декабря доступен по цене 1 200–1 300 $ на двоих. Хотя раньше на эти даты он стоил минимум 3 000 $», — констатирует собеседник. Ещё один немаловажный момент, по его словам, заключается в том, что в египетских отелях стало меньше обязательных доплат за новогодние ужины. Это большой плюс, поскольку цена за такой ужин может доходить до 350 $ с человека.