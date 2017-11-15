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Китай существенно потеснил США в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров TOP500

Вчера, 09:33
Китай существенно потеснил США в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров TOP500


Впервые за всю историю рейтинга самых мощных суперкомпьютеров TOP500 Соединенные Штаты Америки лишились неоспоримого преимущества. Согласно данным нового выпуска рейтинга на долю Китая уже приходится 201 суперкомпьютер, а на долю США - 145 суперкомпьютеров, что в процентном соотношении составляет 35.3 и 29.8 процентов соответственно. Напомним нашим читателям, что еще полгода назад на долю Китая приходилось 160 суперкомпьютеров, а на долю США - 169 и такие кардинальные изменения произошли благодаря работе всего двух китайских производителей серверного и суперкомпьютерного оборудования - компаний Inspur и Sugon.

Нынешние лидеры рейтинга TOP500, Китай и США, ушли далеко вперед от ближайших конкурентов, которыми являются Япония (35 суперкомпьютеров) и Германия (20 суперкомпьютеров).

"Китай совершил огромный прорыв в области суперкомпьютерных вычислений за последние 15 лет. Еще в 2001 году в рейтинге TOP500 не было ни одной китайской системы" - рассказывает Джек Донгарра (Jack Dongarra), один из редакторов рейтинга и профессор информатики из университета Теннесси, - "Китайцы активно разрабатывают свои собственные технологии, заменяя ими западные. Этому очень способствовала продажа компанией IBM ее "серверной" части бизнеса китайской компании Lenovo. Тем не менее, США тоже не стоит на месте и несколько крупных проектов будут завершены в следующем году. Это, вполне может быть, и не вернет США глобальное преимущество в рейтинге, тем не менее, все это только обострить конкурентную борьбу в этой области".

В следующем году в нескольких лабораториях американского Министерства Энергетики будут запущены суперкомпьютеры уровня суб-экзафлопс, которые превзойдут любую из существующих суперкомпьютерных систем, занимающих верхние строчки рейтинга TOP500. Это потеснит Китай с первых позиций, но, по всей видимости, не очень надолго, ведь Китай планирует к 2020 году запустить первую в мире вычислительную систему уровня экзафлопс.

Отметим, что нынешний выпуск рейтинга TOP500, как и все предыдущие, был составлен по результатам стандартного теста Linpack, который определяет производительность системы путем решения систем сложных алгебраических уравнений. Однако, тест Linpack уже считается устаревшим, его синтетические результаты не очень соответствуют реальным показателям. Поэтому в новый выпуск рейтинга TOP500 вошли данные, полученные при помощи нового теста High-Performance Conjugate Gradient (HPCG), который позволяет получить более сбалансированную оценку производительности вычислительной системы за счет операций по векторному умножению матриц и расчетам других функций, которые в большей степени соответствуют типичным задачам, рассчитываемым на суперкомпьютерах.

И самым удивительным является то, что лидером в тесте HPCG стал японский суперкомпьютер Fujitsu K computer, занимающий 10 строчку рейтинга TOP500 (602.7 teraflops). На втором месте находится китайский Tianhe-2 (580.0 tflops). А лидер рейтинга, китайская система TaihuLight в тесте HPCG оказалась всего на пятом месте (480.8 tflops), уступив самой мощной американской системе Trinity (546.1 teraflops), которая заняла третье место.
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