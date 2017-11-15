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Qualcomm отвергла сделку по слиянию с конкурентом

Сегодня, 00:20
Qualcomm отвергла сделку по слиянию с конкурентом


Американский производитель электроники Qualcomm отказался от сделки по слиянию с Broadcom, сообщает Financial Times. Общая стоимость сделки оценивалась в 130 млрд долларов, пишет РБК.

Broadcom предложила приобрести Qualcomm по цене 70 долларов за акцию, что в сумме составляет 103 млрд долларов. Кроме того, компания была готова принять на себя задолженность Qualcomm на сумму порядка 25 млрд долларов. После этой сделки, отмечает Reuters, Broadcom могла стать главным поставщиком чипов для мобильных устройств на мировом рынке. Электроника компании в 2017 году оказалась бы в 1,5 млрд смартфонов по всему миру.


Qualcomm отвергла сделку по слиянию с конкурентом

За Qualcomm предложили рекордные $130 млрд

Однако руководство Qualcomm сочло, что конкуренты недооценили стоимость компании. «После всестороннего обзора предложения, проведенного с участием наших финансовых и юридических советников, совет пришел к выводу, что предложение Broadcom серьезно недооценивает Qualcomm», — цитирует Reuters заявление председательствующего директора совета директоров Qualcomm Тома Хортона.

На фоне сообщений об отказе Qualcomm от слияния стоимость акций компании повысилась более чем на 1%, до 65,65 доллара за акцию, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В то же время акции Broadcom упали почти на 1%, до 262,4 доллара за акцию.

В октябре представители Qualcomm обратились в суд, обвинив компанию Apple в использовании технологий производителя чипов. В связи с нарушением своих прав производитель потребовал запретить производство и продажу iPhone в Китае.

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