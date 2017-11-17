Новости / Государство

АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге

Сегодня, 00:18
АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге


АО «Казкоммерцбанк» успешно разместил 700,7 млн простых акций банка в рамках объявленного выпуска. Из них 700,17 млн штук приобрело АО Холдинговая группа «АЛМЭКС», в результате чего доля компании составила 25,05%. После размещения акций капитал Казкома увеличился на 65,2 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.


АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге

Тимур и Динара Кулибаевы стали крупными участниками Казкома

«Необходимость в дополнительном увеличении собственного капитала банка обусловлена повышающимися регуляторными требованиями к достаточности капитала и новыми стандартами МСФО 9, которые будут внедряться в Казахстане с января 2018 года, а также планами менеджмента по очистке, восстановлению и дальнейшему росту ссудного портфеля», — говорится в релизе.

Теперь коэффициент достаточности капитала (К2) Казкоммерцбанка является одним из самых высоких среди казахстанских банков и составляет 27,2%. Помимо дальнейшего расширения кредитования хороший запас собственного капитала позволит банку больше инвестировать в разработку новых продуктов и технологий, быть готовым к новым вызовам на фоне вступления Казахстана в ВТО.

В рамках завершения сделки по приобретению Казкоммерцбанка в июле текущего года Народный банк Казахстана инвестировал 185 млрд тенге в капитал ККБ, что позволило возобновить деятельность Банка в сфере кредитования и обеспечить его ликвидностью. С учетом новой капитализации в размере 65,2 млрд тенге суммарный объем финансовых вливаний в капитал Казкоммерцбанка в 2017 году составил 250,2 млрд тенге, что является рекордной инвестицией для банковского сектора страны, говорится в тексте.


  • Просмотров: 136
Похожие материалы
  • Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге Акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на 3,2 млрд тенге
  • Bank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге Bank RBK увеличил капитал на 11 млрд тенге
  • Банк Астаны увеличил собственный капитал на 10 млрд тенге Банк Астаны увеличил собственный капитал на 10 млрд тенге
  • Банк Астаны увеличил собственный капитал на 4 млрд тенге Банк Астаны увеличил собственный капитал на 4 млрд тенге
  • Bank RBK увеличил уставный капитал на 7,9 млрд тенге Bank RBK увеличил уставный капитал на 7,9 млрд тенге
    • Отзывы читателей
    Airbus получил рекордный в своей истории заказ Airbus получил рекордный в своей истории заказ Государство Сегодня, 00:33
    General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году Государство Сегодня, 00:22
    АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге Государство Сегодня, 00:18
    Softbank готова инвестировать в проекты Саудовской Аравии Softbank готова инвестировать в проекты Саудовской Аравии Государство Сегодня, 00:18
    Siemens сократит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру Siemens сократит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру Государство Сегодня, 00:10
    Китай существенно потеснил США в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров TOP500 Китай существенно потеснил США в рейтинге самых мощных суперкомпьютеров TOP500 KnowHow 15-11-2017, 09:33
    Робот SpotMini компании Boston Dynamics получил элегантную Робот SpotMini компании Boston Dynamics получил элегантную "одежку" и массу новых способностей KnowHow 15-11-2017, 09:33
    Астрономы обнаружили уникальную звезду, Астрономы обнаружили уникальную звезду, "пережившую" многократные взрывы сверхновой KnowHow 15-11-2017, 09:32
    Geely разработает летающий автомобиль Geely разработает летающий автомобиль Государство 15-11-2017, 00:32
    Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства Государство 15-11-2017, 00:29
    Bitcoin за несколько дней обвалился почти на 30% Bitcoin за несколько дней обвалился почти на 30% Государство 15-11-2017, 00:27
    Qualcomm отвергла сделку по слиянию с конкурентом Qualcomm отвергла сделку по слиянию с конкурентом Государство 15-11-2017, 00:20
    S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам Государство 15-11-2017, 00:10
    Особенности работы мозга мушки-дрозофилы могут стать основой поисковых систем следующего поколения Особенности работы мозга мушки-дрозофилы могут стать основой поисковых систем следующего поколения KnowHow 14-11-2017, 09:04
    Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку KnowHow 14-11-2017, 09:04
    Востребованные туристические направления в ноябре. Востребованные туристические направления в ноябре. Казахстанские 13-11-2017, 22:32
    Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом Исследователи научили робота Anymal пользоваться лифтом KnowHow 13-11-2017, 09:03
    Данные, собранные космическим аппаратом Voyager 1, были преобразованы в удивительную Данные, собранные космическим аппаратом Voyager 1, были преобразованы в удивительную "музыку сфер" KnowHow 13-11-2017, 09:02
    Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы KnowHow 13-11-2017, 09:02
    В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты Государство 13-11-2017, 00:37