АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге

Сегодня, 00:18

АО «Казкоммерцбанк» успешно разместил 700,7 млн простых акций банка в рамках объявленного выпуска. Из них 700,17 млн штук приобрело АО Холдинговая группа «АЛМЭКС», в результате чего доля компании составила 25,05%. После размещения акций капитал Казкома увеличился на 65,2 млрд тенге. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

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«Необходимость в дополнительном увеличении собственного капитала банка обусловлена повышающимися регуляторными требованиями к достаточности капитала и новыми стандартами МСФО 9, которые будут внедряться в Казахстане с января 2018 года, а также планами менеджмента по очистке, восстановлению и дальнейшему росту ссудного портфеля», — говорится в релизе.



Теперь коэффициент достаточности капитала (К2) Казкоммерцбанка является одним из самых высоких среди казахстанских банков и составляет 27,2%. Помимо дальнейшего расширения кредитования хороший запас собственного капитала позволит банку больше инвестировать в разработку новых продуктов и технологий, быть готовым к новым вызовам на фоне вступления Казахстана в ВТО.

В рамках завершения сделки по приобретению Казкоммерцбанка в июле текущего года Народный банк Казахстана инвестировал 185 млрд тенге в капитал ККБ, что позволило возобновить деятельность Банка в сфере кредитования и обеспечить его ликвидностью. С учетом новой капитализации в размере 65,2 млрд тенге суммарный объем финансовых вливаний в капитал Казкоммерцбанка в 2017 году составил 250,2 млрд тенге, что является рекордной инвестицией для банковского сектора страны, говорится в тексте.



