Softbank готова инвестировать в проекты Саудовской Аравии

Сегодня, 00:18

Японская телекоммуникационная медиакорпорация Softbank планирует в течение ближайших трех-четырех лет вложить в Саудовскую Аравию до 25 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, японская компания собирается вложить 15 млрд долларов в новый инновационный город NEOM на берегу Красного моря, строительство которого запланировал саудовский принц Мухаммед бен Салман, пишет RNS.

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Еще 10 млрд долларов фонд компании Softbank — Vision Fund — планирует вложить в государственную энергетическую компанию Саудовской Аравии Saudi Electricity Co., которая стремится диверсифицировать свой бизнес за счет проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии и солнечной энергетикой.

В середине октября 2016 года стало известно о том, что Softbank Group и Саудовская Аравия намерены создать инвестиционный фонд, потенциальный объем которого оценивается в 100 млрд долларов. Ожидается, что в течение пяти лет Softbank направит около 25 млрд долларов на развитие высоких технологий. Также Softbank заключила меморандум о взаимопонимании с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, на основе которого саудовская сторона станет ведущим партнером и сможет инвестировать 45 млрд долларов в течение пяти лет.