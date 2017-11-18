Охотники за гравитационными волнами приняли сигнал от столкновения двух маленьких черных дыр

18-11-2017, 11:12Ученые, работающие в гравитационной обсерватории эксперимента LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory), зарегистрировали очередные пакеты гравитационных волн, произведенные процессом столкновения и слияния двух черных дыр, находящихся за многие световые года от Земли. 8-го июня оба датчика LIGO, расположенные в Вашингтоне и Луизиане, начали регистрировать волны от двух черных дыр, которые вращались друг вокруг друга со скоростью несколько раз в секунду, прежде чем столкнуться и слиться в одну черную дыру больших размеров и массы. Этот пакет стал пятым по счету пакетом гравитационных волн, зарегистрированным детекторами LIGO. И лишь несколько позже ученым удалось обнаружить еще один, шестой, пакет совсем слабых гравитационных волн, на которые они не обратили сначала внимание на фоне сильных сигналов предыдущего пакета.Ученые считают, что регистрация шестого пакета (GW170608) слабых гравитационных волн является уникальным событием. Ведь источником этих волн является столкновение двух малых черных дыр, масса которых всего в 7 и 12 раз превышает массу Солнца. Черные дыры таких размеров и массы являются самыми распространенными во Вселенной, но их обнаружение и изучение затруднено тем, что небольшая гравитация, обусловленная их небольшой массой, не вызывает очень мощных процессов и явлений, последствия которых можно обнаружить обычными астрономическими инструментами косвенным путем.Отметим, что дело регистрации и изучения гравитационных волн становиться уже достаточно обыденным и рутинным делом для ученых. Тем не менее, гравитационные волны стали существенным дополнением к области так называемой "интегральной астрономии", которая позволяет ученым наблюдать за астрономическими объектами и явлениями в различных диапазонах электромагнитного спектра и при помощи сигналов неэлектромагнитной природы, таких, которыми и являются гравитационные волны. Естественно, что "интегральные" наблюдения дают ученым гораздо большее количество ценной научной информации, нежели наблюдения в какой-либо одной области спектра, и сделать на ее основе большее количество научных открытий.Ярким примером использования принципа "интегральной астрономии" является изучение столкновения двух нейтронных звезд, расположенных на удалении 130 миллионов световых лет от нас. Первые сигналы от столкновения зарегистрировали в августе этого года гравитационные детекторы LIGO. После этого астрономическому сообществу был послан "сигнал тревоги", по которому в строну произошедшего столкновения были направлены объективы наземных и космических оптических, гамма- и рентгеновских телескопов, антенны радиотелескопов. Ученые более чем 70 обсерваторий со всех уголков земного шара получили возможность наблюдения за последствиями столкновения в течение нескольких следующих недель и месяцев.К сожалению, волны шестого пакета не были зарегистрированы и подтверждены при помощи европейского детектора Virgo, расположенного в Италии. На тот момент времени детектор Virgo еще не находился в работоспособном состоянии и не был связан с детекторами LIGO в единую систему. Более того, оба детектора, американский и европейский закончили цикл совместных наблюдений 25 августа этого года. А следующий период наблюдений начнется только осенью 2018 года. Во время простоя обоих детекторов ученые будут работать над совершенствованием оборудования с целью увеличения чувствительности. И, вероятно, когда детекторы снова начнут работу, они уже будут способны регистрировать еще более слабые гравитационные волны, нежели волны, порожденные столкновением двух небольших черных дыр.