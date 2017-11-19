NASDAQ достиг исторического максимума на новостях о налоговой реформе в США

Сегодня, 00:30

Индексы основных американских фондовых бирж выросли, NASDAQ достиг исторического максимума на фоне новостей об утверждении законопроекта о налоговой реформе палатой представителей США, свидетельствуют данные торгов, пишет Прайм.

Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,8%, до 23 458,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,82%, до 2585,64 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,3%, до 6793,29 пункта.

За проект налоговой реформы ранее проголосовали 227 членов палаты представителей, 205 высказались против. Законопроект на следующем этапе должен пройти утверждение в сенате.