Множество лазеров может стать новым видом космического оружия, сопоставимого по мощности с ядерным

20-11-2017, 09:37Мы уже неоднократно рассказывали нашим читателям о проекте под названием Breakthrough Starshot, целью которого является запуск крошечного космического аппарата в сторону ближайшей к Земле звезды с целью изучения недавно найденной там экзопланеты. Предполагается, что этот космический аппарат, представляющий собой небольшую печатную плату, будет разогнан до скорости, равной 20 процентам от скорости света, при помощи света множества мощных лазеров, установленных на поверхности Земли. Однако, группа экспертов, произведя ряд предварительных расчетов, выяснила, что аналогичный принцип может стать основой нового вида кинетического оружия космического базирования, которое по мощности не будет уступать ядерному оружию.Согласно вышеупомянутым предварительным расчетам, лазерное множество, суммарной мощностью в 70 гигаватт, будет в состоянии разогнать 100-киллограммовую "болванку" до скорости в 2 процента от скорости света (6 тысяч километров в секунду) всего за 122 секунды. Энергия, которая выделится при попадании такого снаряда в цель, будет эквивалентна энергии взрыва 430 килотонн эталонного взрывчатого вещества.Для сравнения, главный калибр линкора разгоняет снаряд в своем стволе с ускорением в 49 тысяч метров за секунду в квадрате. И для того, чтобы разогнать снаряд с таким ускорением до 2 процентов от скорости света потребовалось бы орудие со стволом, диной 367 347 километров, что сопоставимо с расстоянием между Землей и Луной, которое составляет 384 400 километра.Естественно, что разместить на Земле лазерную установку, мощностью 70 гигаватт, не получится из-за проблем, связанных с огромным количеством требующейся ей энергии. Но такая установка может быть размещена на Луне, где на квадратный километр поверхности падает около одного гигаватта солнечной энергии. Если опустить пока проблемы, связанные с необходимостью изготовления панелей солнечных батарей прямо на месте, эффективностью преобразований солнечной энергии в энергию света лазеров и, затем, в кинетическую энергию, то лунная лазерная "пушка" будет способна делать один выстрел за две минуты, посылая снаряд, мощность которого сопоставима с мощностью ядерного заряда.Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что во всех научно-фантастических фильмах возможности показанного там оружия весьма неточны. Кинетическое космическое оружие из "Звездных войн" или "Звездного пути" должно быть на самом деле намного более мощным, чем это показывается зрителям.