Аким ЮКО встретился с представителями ведущих зарубежных СМИ

Сегодня, 00:14

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с представителями зарубежных ведущих СМИ, специализирующихся в сфере культуры и искусства.

В состав делегации, которая прибыла в нашу страну по приглашению Министерства иностранных дел РК, вошли представитель американского журнала Forbes Александр Липовец, британского журнала Opera Now Н. Джоунс, журнала Объединенных Арабских Эмиратов The Diplomatic Society Бхана Киртан, египетского телеканала «Нил-Культура» Ахмет Фатма, итальянского информационного агентства IN TERRIS Фабио Беретта, испанского журнала El Cultura Фернандо Диас, японского информационного агентства «Kиодо Цушин» Линума Кениши, в целом более 20 гостей.

В ходе встречи, глава региона поблагодарил гостей, прибывших в Южно-Казахстанскую область в рамках специального пресс-тура.

«В рамках Карты сакральных мест Казахстана в области создан список, куда вошли 104 объекта. В целях развития туризма в нашем регионе разработана и поэтапно реализуется специальная программа по восстановлению исторических мест. К примеру, в ближайшее время начнутся работы по восстановлению в горах Казыгурт, Ордабасы, в средневековых городищах Отырар, Сауран, Сайрам, Сиддак, Мартобе, а также в древних поселениях Жуантобе, Караспан и Култобе. Наряду с этим, городище „Ханкорган“ в Сайрамском районе станет музеем под открытым небом», — сказал Жансеит Туймебаев.

В свою очередь, представитель американского журнала Forbes Александр Липовец поблагодарил акима области за организацию пресс-тура впервые на международном уровне. Кроме того, представитель британского журнала Opera Now Н. Джоунс и журнала Объединенных Арабских Эмиратов The Diplomatic Society Бхана Киртан выразили уверенность, что пресс-тур пройдет на высоком уровне.

Стоит отметить, что в первой половине 2017 года Южно-Казахстанскую область посетило 52 850 иностранных и отечественных туристов, в том числе 3600 зарубежных гостей. Этот показатель на 50% больше, чем за предыдущий период.

По завершению встречи участники обменялись мнениями, где иностранные гости внесли ряд предложений и рекомендаций.