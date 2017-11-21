Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах»

Сегодня, 00:22

Холдинг Alibaba Group достиг договоренности о приобретении пакета акций компании Sun Art, которая в Китае оперирует 400 гипермаркетами «Ашан» и супермаркетами RT-Mart. В соответствии с соглашением онлайн-компания получит 36% акций и сформирует альянс с Auchan Retail SA с целью дальнейшего захвата китайского рынка продуктового ретейла. Третьим партнером станет гонконгская Ruentex, ранее работавшая с Auchan в КНР, пишет РБК.



В соответствии с соглашением Alibaba предоставит партнерам технологии и ресурсы, которые помогут ретейлеру завоевывать новые рынки и бороться с американской Wal Mart, активно работающей в Китае.

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Это уже не первое вложение Alibaba в офлайн-торговлю. Ранее компания приобрела Suning Commerce и Intime Retail Group Co. и оснастила их магазины современным оборудованием, что позволило повысить продажи и сократить издержки. В свою очередь, Alibaba, начинавшая исключительно с онлайн-торговли, существенно повысила число своих клиентов.

Аналитики Bloomberg отмечают, что Alibaba в данном случае идет по стопам Amazon, которая скупала универмаги задолго до покупки за 13,7 млрд долларов компании Whole Foods Market, владеющей продуктовыми магазинами в США, Канаде и Великобритании.

Прокомментировавший ситуацию для Reuters аналитик Вейвен Хан из Bain&Company, в свою очередь, подчеркнул, что Alibaba после этой сделки вступает на территорию, где у нее недостаточно опыта. В частности, речь идет о необходимости получать разные лицензии, нанимать больше рабочих, платить налоги, решать вопрос с землей. «С одной стороны, они действительно хотят этим заниматься. С другой — им предстоит столкнуться с вызовами, для которых у них не хватает опыта», — добавил он.