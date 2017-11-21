Новости / Государство

Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах»

Сегодня, 00:22
Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах»


Холдинг Alibaba Group достиг договоренности о приобретении пакета акций компании Sun Art, которая в Китае оперирует 400 гипермаркетами «Ашан» и супермаркетами RT-Mart. В соответствии с соглашением онлайн-компания получит 36% акций и сформирует альянс с Auchan Retail SA с целью дальнейшего захвата китайского рынка продуктового ретейла. Третьим партнером станет гонконгская Ruentex, ранее работавшая с Auchan в КНР, пишет РБК.

В соответствии с соглашением Alibaba предоставит партнерам технологии и ресурсы, которые помогут ретейлеру завоевывать новые рынки и бороться с американской Wal Mart, активно работающей в Китае.


Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах»

Alibaba достиг нового рекорда в День холостяков

Это уже не первое вложение Alibaba в офлайн-торговлю. Ранее компания приобрела Suning Commerce и Intime Retail Group Co. и оснастила их магазины современным оборудованием, что позволило повысить продажи и сократить издержки. В свою очередь, Alibaba, начинавшая исключительно с онлайн-торговли, существенно повысила число своих клиентов.

Аналитики Bloomberg отмечают, что Alibaba в данном случае идет по стопам Amazon, которая скупала универмаги задолго до покупки за 13,7 млрд долларов компании Whole Foods Market, владеющей продуктовыми магазинами в США, Канаде и Великобритании.

Прокомментировавший ситуацию для Reuters аналитик Вейвен Хан из Bain&Company, в свою очередь, подчеркнул, что Alibaba после этой сделки вступает на территорию, где у нее недостаточно опыта. В частности, речь идет о необходимости получать разные лицензии, нанимать больше рабочих, платить налоги, решать вопрос с землей. «С одной стороны, они действительно хотят этим заниматься. С другой — им предстоит столкнуться с вызовами, для которых у них не хватает опыта», — добавил он.

  • Просмотров: 146
Похожие материалы
  • Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber Alibaba и SoftBank готовы инвестировать в конкурента Uber
  • Alibaba стал вторым по величине акционером Lianhua Supermarket Alibaba стал вторым по величине акционером Lianhua Supermarket
  • Alibaba увеличила налоговые отчисления на 33% Alibaba увеличила налоговые отчисления на 33%
  • SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд
  • Alibaba инвестировала в интернет-ритейлер Lazada Alibaba инвестировала в интернет-ритейлер Lazada
    • Отзывы читателей
    Аскар Мамин и Игорь Шувалов провели заседание межправкомиссии в Актобе Аскар Мамин и Игорь Шувалов провели заседание межправкомиссии в Актобе Государство Сегодня, 00:38
    Motul празднует успех в Чемпионате Super GT! Motul празднует успех в Чемпионате Super GT! Государство Сегодня, 00:31
    Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах» Alibaba договорилась о покупке доли в китайских «Ашанах» Государство Сегодня, 00:22
    Geely начнёт производство летающих автомобилей в 2019 году Geely начнёт производство летающих автомобилей в 2019 году Государство Сегодня, 00:15
    Аким ЮКО встретился с представителями ведущих зарубежных СМИ Аким ЮКО встретился с представителями ведущих зарубежных СМИ Государство Сегодня, 00:14
    Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки KnowHow 19-11-2017, 10:49
    Астрономы обнаружили один из самых старых и далеких объектов во Вселенной Астрономы обнаружили один из самых старых и далеких объектов во Вселенной KnowHow 19-11-2017, 10:49
    Moody’s повысило депозитный рейтинг АТФБанк до «В3» Moody’s повысило депозитный рейтинг АТФБанк до «В3» Государство 19-11-2017, 00:39
    NASDAQ достиг исторического максимума на новостях о налоговой реформе в США NASDAQ достиг исторического максимума на новостях о налоговой реформе в США Государство 19-11-2017, 00:30
    Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет Государство 19-11-2017, 00:15
    Авиакомпания SCAT купила шесть самолетов Авиакомпания SCAT купила шесть самолетов Государство 19-11-2017, 00:13
    Tesla представила беспилотный электрический грузовик Tesla представила беспилотный электрический грузовик Государство 19-11-2017, 00:12
    Охотники за гравитационными волнами приняли сигнал от столкновения двух маленьких черных дыр Охотники за гравитационными волнами приняли сигнал от столкновения двух маленьких черных дыр KnowHow 18-11-2017, 11:12
    Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble KnowHow 18-11-2017, 11:11
    Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы KnowHow 18-11-2017, 11:11
    Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов KnowHow 17-11-2017, 09:34
    Биологи Биологи "оснастили" жука полностью функциональным третьим глазом KnowHow 17-11-2017, 09:34
    Airbus получил рекордный в своей истории заказ Airbus получил рекордный в своей истории заказ Государство 17-11-2017, 00:33
    General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году Государство 17-11-2017, 00:22
    АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге Государство 17-11-2017, 00:18