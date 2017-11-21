Аскар Мамин и Игорь Шувалов провели заседание межправкомиссии в Актобе

Сегодня, 00:38

В Актобе состоялось 19-ое заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК), передает пресс-служба премьер-министра РК. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин, российскую — первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Об этом сообщает «Казинформ».

В ходе заседания МПК обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сферах индустриально-инвестиционной, топливно-энергетической, транспортной, атомной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма. Аскар Мамин отметил успешность взаимоотношений Казахстана и России на всех уровнях межгосударственных связей.

«Россия является главным торговым партнером Казахстана», — сказал Аскар Мамин и отметил позитивную динамику внешнеторгового оборота между двумя странами.

За 9 месяцев текущего года товарооборот между РК и РФ увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 11,4 млрд. долларов.

«В Казахстане осуществляют деятельность свыше 7 тысяч компаний с участием российского капитала», — сказал вице-премьер и отметил заинтересованность деловых кругов в дальнейшем углублении и укреплении связей.

В настоящее время утверждена программа по индустриально-инвестиционному сотрудничеству между РК и РФ на 20172020 годы по взаимному увеличению инвестиций в обрабатывающую промышленность и энергетику, оказанию поддержки в реализации инвестиционных проектов. Отметив неизменность курса Казахстана на развитие стратегического партнерства с Россией, Аскар Мамин высказался за дальнейшую активизацию совместной работы в области топливно-энергетического комплекса, промышленной кооперации, автомобильной промышленности, научно-технологического и инновационного развития, реализации транзитно-транспортного потенциала.

«В целом, торгово-экономическое сотрудничество РК и РФ имеет большой потенциал для дальнейшего развития в различных отраслях экономики», — сказал Аскар Мамин.

В рамках заседания состоялись двусторонние переговоры А. Мамина и И. Шувалова в узком и расширенном форматах. По итогам 19-го заседания межправительственной казахстанско-российской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) главы делегаций подписали соответствующий протокол.



