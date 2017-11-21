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Космический телескоп Hubble зафиксировал световое "эхо" взрыва сверхновой звезды

Вчера, 09:35
Космический телескоп Hubble зафиксировал световое "эхо" взрыва сверхновой звезды
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