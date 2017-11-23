Uber скрыла данные о мощной кибератаке

Сегодня, 00:38

Системы Uber в 2016 году подверглись мощной хакерской атаке, в результате которой в руках у киберпреступников оказались личные данные 57 млн клиентов и водителей службы онлайн-такси, пишет Bloomberg.



Как рассказали агентству в самой компании, взлом системы произошел в октябре 2016 года. Тогда хакеры украли имена, адреса электронной почты и номера телефонов 50 млн пассажиров Uber по всему миру, а также личную информацию о 7 млн водителей, в частности, взломщики получили 600 тыс. номеров водительских удостоверений водителей из США. Представители службы такси заверили, что номера социального страхования, данные кредитных карт и другие данные хакерская атака не затронула, сообщает РБК.

Сама кибератака проходила следующим образом: сначала два злоумышленника получили доступ к веб-сервису для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub, который используют программисты Uber, затем благодаря полученным учетным данным сотрудников компании получили доступ к данным, хранящимся в Amazon Web Services, который обрабатывал вычислительные задачи Uber. Там взломщики обнаружили архив с информацией о клиентах и водителях. После этого, как пишет Bloomberg, они направили письмо в Uber с требованием денежного выкупа.

По данным агентства, бывший исполнительный директор Uber Трэвис Каланик, который в июне уволился из компании на фоне скандала, узнал о кибератаке спустя месяц после того, как она произошла, но не обнародовал эту информацию. Вместо того, чтобы сообщить о взломе регуляторам, компания заплатила хакерам порядка 100 тыс. долларов взамен на удаление всех полученных данных и на неразглашение о случившемся. Сам Каланик отказался от комментариев Bloomberg.

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Во время инцидента Uber вела переговоры с американскими государственными регуляторами, которые в тот момент расследовали отдельные претензии к компании о нарушении конфиденциальности. Таксомоторная компания, указывает агентство, теперь имеет юридическое обязательство сообщать о взломах властям и водителям, чьи данные могли попасть в руки злоумышленников.

Новый генеральный директор Uber Дара Хосровшахи опубликовал во вторник, 21 ноября, официальное заявление по поводу этого инцидента.

«Недавно я узнал, что в конце 2016 года нам стало известно, что два человека вне компании неправильно работали с пользовательскими данными, размещенными на стороннем облачном хранилище, которое мы используем. Этот инцидент не нарушил наши корпоративные системы или инфраструктуру», — написал он.

По словам руководителя американской компании, эксперты Uber не выявили случаев загрузки сторонними людьми истории поездок, данных кредитных карт и банковских счетов, номеров социального страхования или даты рождения. Хосровшахи признал, что в руках хакеров оказались данные водительских прав порядка 600 тыс. водителей из США, а также некоторая личная информация 57 млн пассажиров и водителей компании по всему миру.

«Во время инцидента мы предприняли немедленные шаги по обеспечению данных и прекращению дальнейшего несанкционированного доступа отдельных лиц к ним. Затем мы идентифицировали этих людей (хакеров. — РБК) и получили от них заверения о том, что загруженные данные были уничтожены», — подчеркнул гендиректор Uber.

Отвечая на вопрос, почему компания решила открыть для общественности факт случившегося, Дара Хосровшахи указал, что специалисты Uber проводили долгое расследование кибератаки и действий предыдущего руководства. Он заверил, что после этого направил всю имеющуюся информацию о взломе госрегулятору, а также поручил связаться с водителями, чьи данные были похищены.