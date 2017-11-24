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Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты

24-11-2017, 09:37
Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты


61-летний человек по имени "Безумный" Майк Хьюз ("Mad" Mike Hughes) потратил около 20 тысяч долларов на воплощение своей очередной затеи, на строительство ракеты, которая приводится в действие водяным паром. В ближайшем времени Майк Хьюз собирается совершить первый полет на новой ракете, а его главной целью является совершение "прыжка" на высоту в 10 километров. И как бы безумно не звучала сама идея полетов ракеты на паровой тяге, причина, побуждающая Майка Хьюза на такое действие звучит еще куда более безумно. Он хочет, поднявшись на высоту, получить доказательства своего глубокого убеждения (заблуждения) в том, что Земля является плоской, вопреки общепринятому научному мнению по этому вопросу.

Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты


Запуск паровой ракеты с Майком Хьюзом на ее борту, назначенный на 25 ноября этого года, будет произведен из заброшенного городка Амбой (Amboy), расположенного в Калифорнии. Примечателен тот факт, что этот город послужил в качестве прототипа для городка Радиатор Спрингс из мультипликационных фильмов серии "Cars", который является точной мультипликационной копией реального города.

Во время первого запуска ракеты, собранной преимущественно из всякого хлама, Майк Хьюз собирается подняться на высоту в 550 метров, потратив для этого 70 галлонов (265 литров) воды, превращенной в пар. Старт будет произведен при помощи установки, изготовленной на базе автомобильного трейлера. После того, как двигатель ракеты не сможет обеспечить дальнейший набор высоты, будут выпущены два парашюта, которые, по идее, должны опустить ракету на землю достаточно плавно.

Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты


Отметим, что будущий полет станет не первым полетом Майка Хьюза на самодельной ракете. Первый такой полет состоялся в 2014 году в городе Винкельман (Winkelman), штат Аризона. Паровой ракете удалось подняться на высоту в 420 метров, после чего она на парашюте опустилась на землю. Но перегрузки при запуске и удар при приземлении нанесли серьезный урон физическому состоянию Майка Хьюза. Ему после этого потребовалось трое суток для того, чтобы восстановиться и снова прийти в норму.

"Я ни капли не верю в современную науку. Все, начиная от НАСА, и заканчивая Элоном Маском, лгут нам о том, что Земля круглая" - рассказывает Майк Хьюз, - "Я хочу подняться вверх, убедиться сам, и предоставить всем доказательства в том, что Земля является плоской. Более того, мне нравится совершать экстраординарные поступки, ведь еще никто в истории человечества не поднимался на высоту в спроектированной и построенной им же ракете".

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