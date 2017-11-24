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Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии

24-11-2017, 09:37
Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии


Компания Qualcomm Datacenter Technologies завершила разработку и готовится к началу массового производства первого в мире процессора, предназначенного для серверных решений и изготовленного по 10-нм технологии. Предполагается, что использование этого нового процессора, Qualcomm Centriq 2400, позволит создавать масштабируемые, высокопроизводительные и эффективные серверные системы, которые станут основными узлами датацентров следующего поколения, поддерживающих работу многочисленных "облачных" сервисов.

Процессор Qualcomm Centriq 2400 является однокристальной схемой платформенного уровня. Каждый чип содержит по 18 миллиардов транзисторов, изготовленных по 10-нм технологии FinFET компании Samsung, Каждый процессор семейства Qualcomm Centriq 2400 содержит до 48 высокоэффективных 64-битных вычислительных ядра, способных обрабатывать один вычислительный поток, и работающих на тактовой частоте в 2.6 ГГц. Все ядра связаны двунаправленной кольцевой шиной, совокупная пропускная способность которой составляет 250 ГБ в секунду, что позволяет избежать появления узких мест в режиме максимальной загрузки всех ядер.

Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии


Для получения максимальной производительности при решении задачи различного характера процессор имеет 512 Кб общего кэша L2 на каждые два вычислительных ядра и 60 Мб общего кэша L3. Процессор имеет четыре канала для подключения модулей памяти DDR4, максимальный объем которой может составлять 768 Гб. Из внешних интерфейсов у нового процессора присутствует поддержка шины 32 PCIe Gen3, к которой может подключаться до 6 контроллеров PCIe.

Процессор Qualcomm Centriq 2400 демонстрирует уровень потребления энергии менее 120 Вт при максимальной нагрузке. Его стоимость будет составлять 1995 американских долларов. 48-ядерный вариант Centriq 2400 демонстрирует в четыре раза большую производительность в пересчете на один доллар стоимости и на 48 процентов больший показатель производительности на один ватт энергии, нежели его ближайший конкурент, процессор семейства Skylake компании Intel, Intel Xeon Platinum 818.
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