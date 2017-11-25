Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи

25-11-2017, 10:17Не так давно, Элон Маск, основатель и руководитель компании Tesla, дал обещание построить буферную систему аккумулирования энергии на основе литий-ионных аккумуляторных батарей на ветряной электростанции Hornsdale Wind Farm, расположенной в Южной Австралии. В обещании Элона Маска прозвучал срок реализации этого проекта в 100 дней, счетчик начал "тикать" в сентябре этого года и "час Х" должен был наступить 1 декабря 2017 года. Однако, на сооружение новой системы аккумулирования энергии специалистам компании Tesla потребовалось меньше времени, чем было предусмотрено. Вчера Премьер-министр Южной Австралии Джей Уэтерилл (Jay Weatherill) подтвердил, что сооружение системы практически закончена и она полностью готова к включению в общую энергетическую сеть.Все модули системы Tesla Powerpack уже полностью смонтированы и подключены к ветряной электростанции Hornsdale. В настоящее время производится всестороннее тестирование системы аккумулирования энергии с целью подтверждения того, что она полностью соответствует требования соответствующих австралийских нормативных документов. Согласно информации, предоставленной Джеем Уэтериллом, полное включение системы в работу будет произведено на следующей неделе."Самый большой в мире литий-ионный аккумулятор является одной из основных частей нашего плана реконструкции система энергетического снабжения всей Южной Австралии" - рассказал Джей Уэтерилл, - "Большая часть этого плана отведена энергии, получаемой от Солнца, ветра и других чистых возобновляемых источников. И, как хорошо известно, такие источники работают максимально эффективно только при наличии высокоемких систем промежуточного хранения энергии".Напомним нашим читателям, что новая система построена на модульном принципе на базе силовых модулей Tesla Powerpack. Суммарная емкость всех аккумуляторных батарей системы составляет 129 МВт*ч, чего достаточно для снабжения более чем 30 тысяч среднестатистических жилых домов.