Новости / KnowHow

Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи

25-11-2017, 10:17
Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи


Не так давно, Элон Маск, основатель и руководитель компании Tesla, дал обещание построить буферную систему аккумулирования энергии на основе литий-ионных аккумуляторных батарей на ветряной электростанции Hornsdale Wind Farm, расположенной в Южной Австралии. В обещании Элона Маска прозвучал срок реализации этого проекта в 100 дней, счетчик начал "тикать" в сентябре этого года и "час Х" должен был наступить 1 декабря 2017 года. Однако, на сооружение новой системы аккумулирования энергии специалистам компании Tesla потребовалось меньше времени, чем было предусмотрено. Вчера Премьер-министр Южной Австралии Джей Уэтерилл (Jay Weatherill) подтвердил, что сооружение системы практически закончена и она полностью готова к включению в общую энергетическую сеть.

Все модули системы Tesla Powerpack уже полностью смонтированы и подключены к ветряной электростанции Hornsdale. В настоящее время производится всестороннее тестирование системы аккумулирования энергии с целью подтверждения того, что она полностью соответствует требования соответствующих австралийских нормативных документов. Согласно информации, предоставленной Джеем Уэтериллом, полное включение системы в работу будет произведено на следующей неделе.

"Самый большой в мире литий-ионный аккумулятор является одной из основных частей нашего плана реконструкции система энергетического снабжения всей Южной Австралии" - рассказал Джей Уэтерилл, - "Большая часть этого плана отведена энергии, получаемой от Солнца, ветра и других чистых возобновляемых источников. И, как хорошо известно, такие источники работают максимально эффективно только при наличии высокоемких систем промежуточного хранения энергии".

Напомним нашим читателям, что новая система построена на модульном принципе на базе силовых модулей Tesla Powerpack. Суммарная емкость всех аккумуляторных батарей системы составляет 129 МВт*ч, чего достаточно для снабжения более чем 30 тысяч среднестатистических жилых домов.
  • Просмотров: 35
Похожие материалы
  • Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии
  • Древняя технология стала основой новой системы аккумулирования энергии Древняя технология стала основой новой системы аккумулирования энергии
  • В Германии планируется создание самой большой и мощной в мире аккумуляторной батареи В Германии планируется создание самой большой и мощной в мире аккумуляторной батареи
  • Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею Компания Tesla построит самую большую в мире литий-ионную аккумуляторную батарею
  • Компании Hitachi-Maxell удалось увеличить в два раза емкость литий-ионных аккумуляторных батарей Компании Hitachi-Maxell удалось увеличить в два раза емкость литий-ионных аккумуляторных батарей
    • Отзывы читателей
    Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров KnowHow Вчера, 10:22
    Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва KnowHow Вчера, 10:21
    ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров Государство Вчера, 00:38
    Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Государство Вчера, 00:36
    Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Государство Вчера, 00:33
    S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» Государство Вчера, 00:30
    В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года Государство Вчера, 00:18
    Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи KnowHow 25-11-2017, 10:17
    Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры KnowHow 23-11-2017, 09:33
    Uber скрыла данные о мощной кибератаке Uber скрыла данные о мощной кибератаке Государство 23-11-2017, 00:38
    Kazakh TV представляет новый туристический проект Kazakh TV представляет новый туристический проект Государство 23-11-2017, 00:32
    Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников Facebook и Airbus займутся созданием беспилотников Государство 23-11-2017, 00:26
    Open space vs Кабинет: что предпочитают казахстанцы? Open space vs Кабинет: что предпочитают казахстанцы? Государство 23-11-2017, 00:26
    Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге Активы банковского сектора выросли до 24,2 трлн тенге Государство 23-11-2017, 00:18
    Астрономы зафиксировали первый астероид, прибывший к нам из глубин межзвездного пространства Астрономы зафиксировали первый астероид, прибывший к нам из глубин межзвездного пространства KnowHow 22-11-2017, 09:34
    Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки Компания NTT Docomo провела первые полевые испытания новой 5G-технологии, обеспечивающей высокую скорость и малое время задержки KnowHow 22-11-2017, 09:33