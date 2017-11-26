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ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров

Вчера, 00:38
ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров


Европейский союз может включить Турцию в черный список налоговых убежищ уже в следующем месяце, что может усилить напряженность в отношениях между Анкарой и крупнейшим в мире торговым блоком, пишет Bloomberg.

Рабочая группа ЕС, которой поручено составить список «юрисдикций, не сотрудничающих по вопросам налогообложения», пришла к выводу, что Турция до сих пор сделала «недостаточно» для обеспечения прозрачности и борьбы со сверхльготными налоговыми режимами, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Группа может рекомендовать министрам финансов стран ЕС добавить страны, не соответствующие требованиям, в черный список 5 декабря, сообщает vestifinance.ru.


ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров

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Страны ЕС разошлись во мнениях о том, следует ли применять финансовые санкции против таких несотрудничающих юрисдикций. Тем не менее включение в черный список может привести к репутационному ущербу для Турции и усилить давление на компании ЕС с целью сдерживания инвестиций. Несколько государств, включая Францию, поддерживают ограничительные меры, такие как исключение из международного финансирования, однако никакого решения по этому поводу принято не было.

Как сообщали «Вести.Экономика», Германия пользуется своим влиянием на международные институты развития, чтобы ограничить финансирование Турции из средств государственного банка KfW, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Коммерческие банки Германии также пересматривают свое присутствие в Турции, заявили чиновники, знакомые с ситуацией, агентству Bloomberg в прошлом месяце. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что ЕС может ограничить выплаты Анкаре средств, которые выделяются в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС, в ответ на подавление демократических институтов в Турции.

Турция все еще может избежать включения в список. Но время для обеспечения достаточных дополнительных обязательств до встречи министров финансов ЕС, которая пройдет в следующем месяце, истекает.

В ходе обсуждения среди членов рабочей группы ЕС в среду представитель Великобритании отметил, что Турция является важным партнером ЕС. Однако эксперты заявили, что любое решение обойти технические критерии для включения в список может быть принято только на политическом уровне, рассказал Bloomberg участник встречи.

В интервью агентству Reuters министр финансов Турции Наджи Агбал сказал, что у ЕС нет никаких оснований вносить Турцию в черный список и что Турция соблюдает все международные налоговые нормы. Турция проинформировала Евросоюз о том, что она завершит всю необходимую работу по обмену информацией к 2019 году — это крайний срок, установленный для развивающихся стран, пишет Reuters со ссылкой на министра.

Всего в черный список ЕС могут быть включены 36 стран, включая Сербию, Армению, Острова Кука, Маршалловы Острова, Панаму и Тунис, пишет Bloomberg со ссылкой на проект сводной таблицы от 21 ноября.

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