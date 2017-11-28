Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге

Сегодня, 00:40

По данным на 1 ноября текущего года совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций составил 921,5 млрд тенге. С начала года этот показатель вырос на 7,6%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию Нацбанка.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 10,4% до 502,0 млрд тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 11,3% до 459,4 млрд тенге.

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Собственный капитал с начала года вырос на 4,3% и составил 419,5 млрд тенге. Страховые премии увеличились на 2,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 311,9 млрд тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, — 280,1 млрд тенге.

По итогам десяти месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 53,9 млрд тенге.

Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 17,3% против 14,4% на 1 ноября 2016 года.



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Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 109,6 млрд тенге или 35,1% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 61,1 млрд тенге, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.