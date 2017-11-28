Новости / Государство

Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге

Сегодня, 00:40
Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге


По данным на 1 ноября текущего года совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций составил 921,5 млрд тенге. С начала года этот показатель вырос на 7,6%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию Нацбанка.

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций увеличились с начала года на 10,4% до 502,0 млрд тенге.

Объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, с начала года вырос на 11,3% до 459,4 млрд тенге.


Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге

Умут Шаяхметова: Мы превратились в обменный киоск

Собственный капитал с начала года вырос на 4,3% и составил 419,5 млрд тенге. Страховые премии увеличились на 2,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 311,9 млрд тенге, из них объем страховых премий, принятых по прямым договорам страхования, — 280,1 млрд тенге.

По итогам десяти месяцев 2017 года страховые премии по отрасли «страхование жизни» увеличились на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до 53,9 млрд тенге.

Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни», в совокупных страховых премиях составила 17,3% против 14,4% на 1 ноября 2016 года.


Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге

Что изменится на страховом рынке Казахстана

Объем страховых премий, переданных на перестрахование, составил 109,6 млрд тенге или 35,1% от совокупного объема страховых премий. На перестрахование нерезидентам Республики Казахстан передано 84% от страховых премий, переданных на перестрахование.

Общий объем страховых выплат (за вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование), произведенных с начала 2017 года, составил 61,1 млрд тенге, что на 12,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

  • Просмотров: 40
Похожие материалы
  • Страховой рынок: итоги 2015 года Страховой рынок: итоги 2015 года
  • Лидеры страхового рынка сохранили свои позиции Лидеры страхового рынка сохранили свои позиции
  • Рост страховых премий не поспевает за выплатами Рост страховых премий не поспевает за выплатами
  • Лидеры страхового рынка Казахстана по итогам сентября Лидеры страхового рынка Казахстана по итогам сентября
  • Сбор страховых премий страховщиками вырос на 6,6% Сбор страховых премий страховщиками вырос на 6,6%
    • Отзывы читателей
    Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге Активы страховых компаний составили 921,5 млрд тенге Государство Сегодня, 00:40
    Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга Smart Almaty будут развивать по опыту Гонконга Государство Сегодня, 00:37
    Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения Государство Сегодня, 00:36
    Meredith покупает издательскую компанию Time Meredith покупает издательскую компанию Time Государство Сегодня, 00:27
    Банки ЕС вывели 350 млрд евро из Британии Банки ЕС вывели 350 млрд евро из Британии Государство Сегодня, 00:24
    Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров Начата разработка и создание первого суперкомпьютера на базе ARM-процессоров KnowHow 26-11-2017, 10:22
    Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва Астрономы обнаружили совершенно новый тип космического взрыва KnowHow 26-11-2017, 10:21
    ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров ЕС рассматривает внесение Турции в черный список офшоров Государство 26-11-2017, 00:38
    Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Американцы потратили $1,52 млрд в День благодарения Государство 26-11-2017, 00:36
    Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Детские депозиты могут войти в топ инвестпродуктов Государство 26-11-2017, 00:33
    S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» S&P понизило рейтинг КазМунайГаза до «ВВ-» Государство 26-11-2017, 00:30
    В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года В РК рефинансируют 40 тыс кредитов до 2026 года Государство 26-11-2017, 00:18
    Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи Компания Tesla завершила сооружение самой большой в мире литий-ионной аккумуляторной батареи KnowHow 25-11-2017, 10:17
    Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии Qualcomm Centriq 2400 - первый в мире серверный процессор, изготовленный по 10-нм технологии KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты Майк Хьюз - человек, собравшийся прыгнуть на 10 километров вверх при помощи паровой ракеты KnowHow 24-11-2017, 09:37
    Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний Космический телескоп James Webb Space Telescope успешно прошел программу криогенных испытаний KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте Компания Mitsubishi разработала алгоритм управления промышленными роботами, основанный на искусственном интеллекте KnowHow 23-11-2017, 09:34
    Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры Карбид-кремниевая электроника успешно выдержала испытания в условиях, подобных условиям на поверхности Венеры KnowHow 23-11-2017, 09:33
    Uber скрыла данные о мощной кибератаке Uber скрыла данные о мощной кибератаке Государство 23-11-2017, 00:38
    Kazakh TV представляет новый туристический проект Kazakh TV представляет новый туристический проект Государство 23-11-2017, 00:32