SAM - первый в мире "виртуальный политик", созданный на основе искусственного интеллекта

28-11-2017, 09:43Если спросить какого-нибудь типичного человека-политика относительно любого из животрепещущих вопросов, в большинстве случаев вы получите от него расплывчатый туманный ответ, в котором будет содержаться очень мало информации касательно заданного вопроса. Однако, на свете появился первый виртуальный политик SAM, система на основе искусственного интеллекта, пообщаться с которой можно через Facebook Messenger. Она, эта система, дает максимально четкие и правдивые ответы на задаваемые политические вопросы, а ее создатель, Ник Джерритсен (Nick Gerritsen) из Новой Зеландии, уверен, что к 2020 году система достигнет такого уровня совершенства, который позволит ей баллотироваться на одну из государственных должностей.В настоящее время область знаний, охваченных системой SAM, охватывает ряд поблем Новой Зеландии, связанных с жильем, образованием, здравоохранением и иммиграционной политикой. Система способна, в меру своих возможностей, давать максимально правдивые и развернутые ответы, помимо этого, ее всегда интересует мнение оппонента насчет обсуждаемых проблем."Как мы видим сейчас на примере США, Великобритании и Испании, политические деятели в большинстве случаев не имеют ни малейшего понятия относительно того, что думают и желаю простые люди" - рассказывает Ник Джерритсен, - "Вполне возможно, что не живые политики, а технологии искусственного интеллекта смогут находить пути разрешения главных проблем, более подходящие не для верхушки, а для основной массы людей. Ведь искусственный интеллект полностью беспристрастен, он не забывает даже самых незначительных мелочей и способен делать правильные выводы на основе данных, которые, с первого взгляда, никак не взаимосвязаны друг с другом".Отметим, что в конце 2020 года в Новой Зеландии будет проходить очередной тур выборов. Ник Джерритсен считает, что система SAM к тому времени разовьется и самообучится до такого уровня, что ей будет по силам даже занимать какую-либо из государственных должностей. Только для этого потребуется ни много, ни мало - закрепить на законодательном уровне такую возможность."Система SAM - это всего лишь высокотехнологичный инструмент, и мы собираемся действовать им строго в рамках существующих юридических границ" - рассказывает Ник Джерритсен, - "SAM и Джасинда Ардерн (Jacinda Ardern, недавно избранный Премьер-Министр Новой Зеландии), могли бы вместе добиться больших успехов, поскольку они оба являются отзывчивыми, восприимчивыми политиками, заинтересованными в скорейшем и наилучшем разрешении всех существующих проблем".