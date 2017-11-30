Банк Астаны открыл спортивно-оздоровительную площадку в Западном Казахстане

Сегодня, 00:22

В конце ноября в Актау АО «Банк Астаны» открыло спортивно-оздоровительную площадку, доступную для всех желающих заниматься спортом на свежем воздухе. Событие значительное, уже потому что это первый подобный спортивный объект от банка в Западном регионе страны. Подобные площадки, построенные на средства Банка Астаны, успешно действуют в Астане и Алматы.

Благодаря спортивно-оздоровительной площадке местные жители смогут ежедневно укреплять здоровье через физическую активность на свежем воздухе. Комплекс оснащен качественным современным оборудованием.

Это уже седьмой спортивный проект банка в Казахстане, оборудованный для занятий уличным спортом. Другие площадки расположены в Астане на территории Назарбаев Университета, в Алматы в Наурызбайском районе, на пересечении улиц Сейфуллина и Шолохова, в парке Первого Президента, на территории университета КИМЭП и по проспекту Аль-Фараби возле Есентай Молла. Все площадки открыты для посещения в любое удобное для людей время.

«Здоровый дух в здоровом теле! Спортивная площадка от Банка Астаны — это приятный подарок жителям и гостям Актау, где любой желающий сможет физически позаниматься и укрепить здоровье. Одним из стратегических приоритетов для Банка Астаны является всестороннее развитие и поддержка молодых казахстанцев, включая доступные занятия спортом. Мы считаем, что важно помогать молодежи по самым разным направлениям, инвестируя в здоровье, талант и интеллектуальный потенциал молодежи — будущее Казахстана», — отметили в актауском филиале Банка Астаны.

Установка подобной спортивно-игровой площадки является социально значимым проектом для развития детского и молодежного спорта города Актау, а также популяризации здорового образа жизни среди местного населения.



Кроме инвестирования в спортивные объекты с целью оздоровления населения, в рамках социальной активности в Банке Астаны поддерживают крупные проекты в области искусства, кинематографа, музыки и дизайна.

В будущем подобные спортивно-оздоровительные площадки планируется открыть в других городах Казахстана.