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Bitcoin после достижения рекорда упал на $2 тысячи

Сегодня, 00:30
Bitcoin после достижения рекорда упал на $2 тысячи


Курс биткоина после достижения рекордной отметки в 11,377 тыс. долларов обвалился сразу на 2 тыс. долларов, свидетельствуют данные биржи Coindesk, пишет РБК.

Свой новый исторический максимум (11,377 тыс. долларов) самая популярная в мире криптовалюта установила 29 ноября около 14:15. Однако после этого биткоин стал дешеветь и примерно к 19:40 стоил уже 9,290 тыс. долларов, потеряв в общей сложности более 2 тыс. долларов. По данным на 14.20 аст биткоин вновь торгуется выше 10 тыс.долларов.


Bitcoin после достижения рекорда упал на $2 тысячи

Курс bitcoin превысил $11 тысяч

По данным Coindesk, стоимость биткоина с начала года выросла более чем в десять раз. На этой неделе биткоин дважды обновил свои исторические максимумы, сначала взяв рубеж в 10 тыс., а затем и в 11 тыс. долларов.

Рост курса этой криптовалюты эксперты связывают в том числе с ожиданиями скорого запуска фьючерсов и притоком на рынок новых инвестиций. В среду The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что американская биржа NASDAQ планирует начать торги фьючерсами на биткоин. По данным издания, это должно произойти в первой половине следующего года. До этого о планах начать торги фьючерсами на биткоин объявили чикагские CME Group и Cboe Global Markets.

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