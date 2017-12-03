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Создан материал, одна сторона которого всегда теплее другой

3-12-2017, 10:37
Создан материал, одна сторона которого всегда теплее другой


Группа исследователей их Стэнфордского университета создала чудо-материал, одна сторона которого всегда теплее его другой стороны. Такой материал может стать основой термо-одежды, которая позволит вам охладиться в жаркий день или согреться в холодную погоду без каких либо дополнительных затрат энергии. Помимо одежды такой материал можно использовать в электронных устройствах для поддержания их температуры в допустимых пределах.

Новый материал состоит из слоев полиэтилена, углерода и меди. Такая многослойная структура является своего рода тепловым полупроводником, позволяя теплу перемещаться с одной стороны на другую и не позволяя этого в обратном направлении. Холодной стороной этого материала является углеродная сторона, которая интенсивно поглощает тепло в виде инфракрасного излучения.

А медная сторона, как не тяжело догадаться, является более теплой, поскольку полупроводник не пропускает тепло в направлении от меди к углероду. При некоторых условиях разница температур холодной и теплой сторон может достигать 6.5 градусов Цельсия, что является грандиозным показателем для устройства, не нуждающегося в любом виде внешнего источника энергии.

Конечно, пройдет еще немало времени, прежде чем вы сможете купить одежду из такого термоматериала в ближайшем магазине. Пока это все является лишь демонстрацией того, как инновационные материалы могут стать одним из видов решения некоторых энергетических проблем человечества.
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