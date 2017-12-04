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Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin

Сегодня, 00:37
Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin


Американская Комиссия по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) впервые разрешила CME Group (крупнейший в мире биржевой оператор) и Cboe Global Markets (управляет крупнейшей в США биржей опционов, Bats, и другими биржами) запустить биржевую торговлю фьючерсами на биткоин, пишет Bloomberg.

В CME сказали, что начнут торговлю этими фьючерсами 18 декабря, в то время как Cantor Exchange, которая входит в Cantor Fitzgerald, начнет торговать бинарными опционами на биткоин, пишет RNS.


Американский регулятор одобрил фьючерсы на bitcoin

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«Биткойн, виртуальная валюты, этот товар отличается от всех тех, с которыми нам приходилось работать в прошлом», — сказал председатель CFTC Крис Джанкарло, подчеркнув, что его комиссия будет следить за ходом торгов.

Агентство отмечает, что в рамках процесса «самосертификации» биржевые операторы смогли заверить CFTC в том, что новые продукты не нарушают ее правил. С технической точки зрения запуск торгов фьючерсами на биткоин не требовал согласия регулятора, однако CFTC имеет полномочия замедлить реализацию этих планов при возникновении претензий.

Американские финансовые регуляторы уже несколько лет пытаются определить, что такое биткоин, и какие риски он может представлять для финансовой системы. В отличие от CFTC, ФРС США принимает более осторожный подход к вопросу регулирования криптовалют.

Биткоин, созданный в 2009 году, привлек интерес инвесторов благодаря тому, что он может быть использован в качестве глобальной валюты без уплаты банковских комиссий и без надзора со стороны правительств. В течение последних месяцев курс биткоина значительно вырос, на этой недели стоимость одной монеты достигала 11 тыс. долларов.

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