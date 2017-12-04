Данные космических телескопов Hubble и Gaia позволили астрономам "измерить" движение звезд с рекордной на сегодняшний день точностью

Вчера, 09:35Группа ученых из Астрономического института Каптейна (Kapteyn Astronomical Institute) и Лейденской обсерватории (Leiden Observatory), Нидерланды, использовала данные, полученные при помощи космических телескопов Hubble и Gaia, для определения и измерения параметров движения звезд, расположенных в соседней галактике. Достигнутая точность измерений существенно превышает точность подобных измерений относительно звезд, расположенных в нашей галактике, галактике Млечного Пути. А обладание столь высокоточными данными о движении отдельных звезд позволит ученым определить точные параметры движения самой галактики, что, в свою очередь, может обеспечить проверку достоверности общепринятой космологической модели.Для расчета параметров движения звезд были использованы данные, собранные за период последних 12 лет. Объектом данных исследований являлись звезды, расположенные в карликовой галактике созвездия Скульптора (Sculptor Dwarf Galaxy). Эта карликовая галактика является спутником Млечного Пути и находится сейчас на удалении 300 тысяч световых лет от Солнечной системы.Ученые отмечают, что высокая точность вычислений траекторий движения звезд была получена в результате высокой разрешающей способности и точности обоих астрономических инструментов. "Сейчас, используя все возможности космических телескопов, мы можем измерить годичное движение отдельных звезд, находящихся за пределами нашей галактики" - рассказывает Давиде Массари (Davide Massari), ведущий исследователь, - "Смещение положения звезды за один год сопоставимо с размером булавки, лежащей на поверхности Луны, если смотреть на нее с Земли".Карликовая галактика Скульптора является карликовой сферической галактикой, которые, как подозревают ученые, формируются в местах скопления темной материи, что делает их идеальными кандидатами для наблюдений и проведения исследований. "Одним из лучших способов обнаружения присутствия темной материи является исследование особенностей движения находящихся рядом объектов" - рассказывает Амина Хельми (Amina Helmi), - "В случае карликовых сферических галактик этими объектами являются отдельные звезды".Информация о движении звезд в трехмерном пространстве позволяет вычислить распределение темной материи в этой области пространства. В случае с карликовой галактикой Скульптора все указывает на то, что плотность темной материи увеличивается к центру галактики, а не имеет равномерное распределение. Все это достаточно хорошо согласуется с существующей космологической теорией и нынешним пониманием учеными феномена темной материи.В качестве дополнительного "бонуса" ученым удалось рассчитать более точно траекторию движения карликовой галактики в целом. Высокая скорость движения Млечного Пути определяет то, что карликовая галактика Скульптора движется по удлиненной орбите. Сейчас она находится в самой близкой к Млечному Пути точке, но в самой дальней точке ее орбиты нас и карликовую галактику Скульптора будет разделять расстояние в 725 тысяч световых лет."Можно считать, что мы уже вошли в эру высокоточных измерений траекторий движения галактик и отдельных звезд в трехмерном пространстве" - рассказывает Давиде Массари, - "В будущем при помощи такого же методы мы определим параметры движения множества других объектов, что позволит нам найти подтверждения некоторых из существующих теорий и предположений".