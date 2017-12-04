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В Актобе появилась стела благодарности казахскому народу

Сегодня, 00:14
В Актобе появилась стела благодарности казахскому народу


В День первого президента в Актобе состоялась торжественная церемония открытия стелы «аза халына мы алыс».
Монумент символизирует благодарность казахскому народу от имени всех этносов, которые когда-то были депортированы в Казахстан, и для которых он стал настоящей родиной. Проект реализован на средства местных предпринимателей в рамках программы «Туан жер», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

«С первых дней Независимости глава государства Нурсултан Назарбаев проводит политику, благодаря которой в нашей многонациональной стране сохраняется дружба народов, единство, согласие и стабильность. 26 лет это не так много с исторической точки зрения, однако за этот период Казахстан добился огромных достижений. Сегодня весь мир признает Казахстан как независимое, сильное государство. Все это стало возможным благодаря Первому президенту, его взвешенной внешней и внутренней политике. Одно из самых важных достижений нашей страны — сохранение мира и согласия в многонациональном обществе. Так сложилось исторически. Мы приняли миллионы переселенцев, разделяя с ними кров и пищу, вопреки голоду и войне. Сегодня их потомки называют Казахстан своим родным домом, своей второй Родиной», — подчеркнул в поздравительной речи аким области Бердыбек Сапарбаев.

Памятник, высотой 30 метров, условно разделен на пять фрагментов, каждый из них в отдельности имеет свой особый смысл. Так, один из фрагментов с изображением карты Казахстана на земном шаре, символизирует крепкую основу незыблемости территории страны. Здесь также отображена информация об истории государства с древнейшего периода до современности.

Идею прогрессивного и поступательного развития в будущее представляет собой основной ствол стелы, выполненный в виде семигранного столба. Семь граней подчеркивают сакральную чистоту помыслов и идей развития.

В верхней части стелы сооружена композиция, отображающая образ юрты — символа домашнего очага, родной истории, свободного народа. Завершает композицию изображение орла с развернутыми к полету крыльями, обозначающее Независимость страны, стремление к преемственному и прогрессивному развитию. Позади стелы расположилась 85-метровая колоннада, состоящая из 14 колонн.

Празднование продолжилось гала-концертом «Елімні тірегі - Елбасы», который прошел в новом концертном зале Центра искусств. Своими выступлениями актюбинцев порадовали народный артист РК Досхан Жолжаксынов, известный композитор и общественный деятель Толеген Мухамеджанов, заслуженный деятель РК Карагоз Сулейменова и другие звезды казахстанской эстрады.

Всего в рамках празднования Дня Первого Президента РК в Актюбинской области сдано в эксплуатацию более 50 социальных, производственных и коммерческих объектов, проведено свыше 100 общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, а также благотворительные акции в поддержку социально-уязвимых слоев населения.

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