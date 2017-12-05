Новый 128-лучевой датчик LiDAR значительно "обострит зрение" автомобилей-роботов

5-12-2017, 09:42Лазерные сканеры LiDAR (LIght Identification Detection And Ranging) используются системами управления автомобилей-роботов для составления трехмерных карт окружающей среды и для обнаружения движущихся объектов, таких, как пешеходы и другие транспортные средства. Первый датчик LiDAR был изготовлен и запатентован компанией Velodyne в 2005 году в рамках программы Grand Challenge Управления перспективных исследовательских программ Пентагона DARPA. Первый сканер имел только один лазер (канал), невысокое быстродействие и низкую разрешающую способность, тем не менее, и этого было уже достаточно для того, чтобы автомобиль-робот мог самостоятельно передвигаться по моделируемой городской среде. Позже сканеры LiDAR постоянно модернизировались, их характеристики постоянно улучшались и сейчас такие сканеры установлены на тысячах автономных транспортных средств и роботов, являясь их основным средством восприятия окружающей среды.Недавно представители компании Velodyne объявили о создании LiDAR-сканера последнего поколения VLS-128, который имеет 128 независимых каналов, отдельных лазеров, самую большую дальность действия и разрешающую способность на сегодняшний день. У сканера VLS-128 имеется разрешающая способность, в 10 раз превышающая разрешающую способность 64-лучевого сканера предыдущего поколения HDL-64.Помимо удвоения количества каналов, плотность каналов, расположение лазеров на активном элементе сканера, была увеличена втрое, а дальность действия нового сканера составляет 300 метров, что позволяет обнаруживать и идентифицировать достаточно удаленные объекты без необходимости использования каких-либо дополнительных датчиков. При этом, вес нового датчика VLS-128 составляет всего одну треть от веса сканера HDL-64. В состав системы сканера VLS-128 была впервые включена технология автоматического выравнивания активной части, которая позже мигрирует и в другие продукты компании Velodyne."Новый сканер VLS-128 позволит автономным транспортным средствам выполнять высокоточные маневры в относительно медленной городской среде и без задержек реагировать на возникающие непредвиденные обстоятельства" - пишут представители компании Velodyne, - "Кроме этого, быстродействие нового сканера может обеспечить и движение автомобилей по шоссе и магистралям. Главной проблемой в данном случае являются трещины и другие нарушения дорожного покрытия, которые автомобиль не только должен увидеть, но и перестроится на другую полосу движения в случае необходимости. Такая задача очень сложна, особенно в ночных условиях, и даже наши сканеры предыдущего поколения не всегда справлялись с ней должным образом".