CINEMAX: Добиваясь целей.

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CINEMAX — компания-бренд, оказывающая услуги кинопоказа в 2-х крупнейших городах Казахстана — Алматы и Шымкент. Компании принадлежат проекты кинотеатров в ТРЦ «Dostyk Plaza», 10-ти зальный CINEMAX Dostyk Multiplex, и в ТРЦ «Shymkent Plaza», 7-ми зальный CINEMAX Shymkent Multiplex. CINEMAX входит в структуру группы компаний TS Development.

Выйдя на рынок в 2014 году, CINEMAX фактически ознаменовал своим появлением новый этап развития рынка кинопоказа не только в Алматы, но и в Казахстане. Одним кинотеатром и в сжатый срок, команда CINEMAX смогла вывести проект в ТОП 3 кинотеатров по стране и договорится о новых условиях работы с кинопрокатчиками и дистрибьюторами фильмов в соотношении 50/50. Одной из причин такого успеха стала полная прозрачность бизнеса и онлайн подключение к системе Rentrak (comScore). Компания прошла проверки посещаемости аудит для того, что бы доказать свою 100% прозрачность и намерение выстраивать честные партнерские отношения со студиями и кинопрокатчиками. Несомненно, другие участники рынка, как старые игроки, так и новые, сделали многое для становления кинопроката и кинопоказа в стране, но отправной точкой нового развития стал именно CINEMAX.

Открытость и прозрачность бизнеса создают условия для развития рынка кинотеатров в стране и позволяют получать доход всем участникам, от мировых студий до казахстанских продюсеров. Уже сейчас многие на рынке понимают важность и правильность подобного подхода и договариваются со студиями и кинопрокатчиками о полной прозрачности на новых условиях. В начале года крупнейший кинопрокатчик сраны Sulpak Cinema открыто предложил рынку такие условия. Однако, к сожалению, не все киносети и кинотеатры готовы показывать сборы открыто и честно.

По данным CINEMAX, в настоящее время рынок кинопоказа Казахстана занимает всего 45% от сборов России, в то время как объем должен достигать 1012%. Местный рынок имеет потенциал для роста и открытия новых кинотеатров в регионах, а не только в Алматы и Астане. Открытие кинотеатра CINEMAX в Шымкенте это доказало.

Выход на рынок новых игроков сделал возможным применение новых подходов и частично раскрыл потенциал кинопрокатного бизнеса. Однако на текущий момент нет доступных и прозрачных данных по сборам, продажам билетов и количеству посетителей — эта информация закрыта и не публикуется, что негативно влияет на развитие кинопрокатного бизнеса в нашей стране. CINEMAX это понимает и призывает всех участников рынка работать над раскрытием данных. Это позволит повысить конкуренцию, качество управления и оценить полный потенциал данной отрасли экономики.

С 2015 года CINEMAX предоставляет студиям онлайн отчетность через систему Rentrak (comScore), публикует ежегодные данные по посещаемости и выручке.

Показатели за 10 месяцев 2017 года

За 10 месяцев 2017 года выручка компании CINEMAX достигла 2,129 млрд. тенге, а общее количество посетителей составило 1,1 млн. человек. Рост выручки по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 69%, посещаемость увеличилась на 68%. Такой рост обусловлен открытием нового кинотеатра CINEMAX Shymkent Multiplex, ростом выручки и посещаемости CINEMAX Dostyk Multiplex, профессионализмом команды, правильно выбранной стратегией продвижения услуг кинопоказа на рынках Алматы и Шымкента.

Кассовые сборы по фильмам составили 70% от общей выручки, что составило 1,490 млрд тенге. Распределение сборов по кинопрокатчикам выглядит таким образом:

TOP 10 фильмов в прокате 2017 года (январь-октябрь)



Предпочтения киноманов двух городов не сильно отличаются, но казахстанские проекты пользуются особым спросом в Шымкенте. Так, за 10 месяцев 2017 года сборы казахстанских проектов в Шымкенте составили 92 млн. тенге, тогда как в Алматы — 65 млн. тенге. В целом же казахстанские проекты собрали 10,2% от общих сборов CINEMAX, что является хорошим показателем.

Предполагаемая доля рынка CINEMAX в Алматы составляет порядка 2025%, в Шымкенте 6070%.

Прогноз до конца 2017 года

Учитывая фактические данные 10 месяцев 2017 года, к концу года CINEMAX планирует получить выручку в размере 2,576 млрд. тенге. Общее количество реализованных билетов составит 1,3 млн единиц. Эти показатели точно совпадают с целями компании, которые были поставлены в конце 2016 года.

Бюджет по CINEMAX Shymkent Multiplex выполняется на 100%, даже учитывая тот факт, что за основу был взят оптимистический сценарий при прогнозировании. Проект 7-ми зального кинотеатра CINEMAX в Шымкенте полностью оправдал ожидания, проект с первых месяцев работы вышел на заданные показатели и стал лидером рынка по сборам и посещаемости.

График: Посещаемость CINEMAX по годам (посетителей) с прогнозом на 2017 год



График: Выручка CINEMAX по годам (тенге) с прогнозом на 2017 год



Планы и задачи

Компания прошла независимый аудит за 2014, 2015 и 2016 годы и имеет аудированную финансовую отчетность. Построение полностью открытой и прозрачной компании продолжится и в 2018 году, CINEMAX будет публиковать отчетность на ежеквартальной основе на корпоративном сайте группы TS Development tsd.kz.

Компания создала денежный резерв в размере месячных затрат для обеспечения ликвидности и 100%-ной платёжеспособности, что добавит проекту стабильности и снизит внешние риски.

Происходит трансформация бизнес-процессов направленных на улучшение финансовых показателей проекта, привлекательности сервиса и клиентского опыта, усиливается работа по маркетинговому продвижению бренда на рынках Алматы и Шымкента.

В 2018 году CINEMAX планирует:

— реализовать несколько проектов, которые позволят генерировать большую выручку и сократить расходы;

— продолжать работать над прозрачностью кинопрокатного рынка Казахстана, содействовать студиям и кинопрокатчикам в достижении 100% прозрачности отражения кассовых сборов кинотеатров;

— увеличивать выручку и долю на рынке Казахстана до 1520% - в Шымкенте цель в 80% доли рынка, по Алматы цель 2025% доли. Для достижения поставленных целей по доле на рынке страны CINEMAX реализует еще один проект кинотеатра.

Нурлан Жунусов,

Генеральный директор CINEMAX