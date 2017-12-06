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Facebook запустил мессенджер для детей

Сегодня, 00:24
Facebook запустил мессенджер для детей


Социальная сеть Facebook презентовала приложение Messenger Kids, которое позволит детям обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи, говорится в пресс-релизе компании, пишет nv.ua.

Согласно информации, зарегистрироваться в Messenger Kids можно только через аккаунт одного из родителей, ведь политика Facebook запрещает создание детских страниц. Взрослые смогут полностью контролировать список контактов своего ребенка через панель управления Messenger Kids Controls в основном приложении Facebook.


Facebook запустил мессенджер для детей

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При этом дети имеют возможность жаловаться на своих собеседников, если те ведут себя грубо при общении. В этом случае Messenger Kids уведомляет родителей обидчиков.

Как отмечается, в детской версии мессенджера полностью отсутствует реклама и представлен яркий анимационный интерфейс.

Пока что Messenger Kids будет доступен только на территории США и только на платформе iOS, но в ближайшие месяцы появится версия и для Android.

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