Facebook запустил мессенджер для детей

Сегодня, 00:24

Социальная сеть Facebook презентовала приложение Messenger Kids, которое позволит детям обмениваться сообщениями и видеозвонками без регистрации учетной записи, говорится в пресс-релизе компании, пишет nv.ua.



Согласно информации, зарегистрироваться в Messenger Kids можно только через аккаунт одного из родителей, ведь политика Facebook запрещает создание детских страниц. Взрослые смогут полностью контролировать список контактов своего ребенка через панель управления Messenger Kids Controls в основном приложении Facebook.

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При этом дети имеют возможность жаловаться на своих собеседников, если те ведут себя грубо при общении. В этом случае Messenger Kids уведомляет родителей обидчиков.

Как отмечается, в детской версии мессенджера полностью отсутствует реклама и представлен яркий анимационный интерфейс.

Пока что Messenger Kids будет доступен только на территории США и только на платформе iOS, но в ближайшие месяцы появится версия и для Android.