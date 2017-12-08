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Time присвоил звание Человек года

Сегодня, 00:19
Time присвоил звание Человек года


Журнал Time объявил обладателей звания «Человек года» (Time Person of the Year) 2017 года, которое каждый декабрь присваивается тем, чьи поступки оказали наибольшее влияние на события уходящего года. В 2017 году звания по решению редакции Time удостоены «Разрушители молчания» (The Silence Breakers) — женщины и мужчины, ставшие жертвами сексуальных домогательств и насилия и нашедшие в себе силы и смелость рассказать о случившемся, чтобы положить конец действиям насильников, сообщает РБК.

На обложку журнала Time вынес фотографии пяти женщин — актрисы Эшли Джадд, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер, лоббистки Адамы Иву, певицы Тейлор Свифт и сборщицы земляники Исабель Паскуаль, каждая из которых рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств на работе.


Time присвоил звание Человек года

Читатели журнала Time выбрали Человека года

«Женщины и мужчины, разрушившие заговор молчания, представляют все расы, все классы и практически все уголки мира. Они могут работать на полях в Калифорнии, или за стойкой в роскошном отеле Plaza Hotel в Нью-Йорке, или в Европарламенте. Все они — часть движения, у которого нет формального названия. Но зато у всех них теперь есть голос», — говорится в статье Time. В сообщении журнала подчеркивается, что свой вклад в один из самых быстрых социальных сдвигов со времен 1960-х внесли не только они, но и сотни других женщин и мужчин по всему миру.

На звание «Человека года» в 2017 году претендовали также президент США Дональд Трамп (стал «Человеком года» в 2016-м), основатель Amazon Джефф Безос, главы КНДР и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпинь, саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман, спецпрокурор Роберт Мюллер и другие.

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