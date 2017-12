Time присвоил звание Человек года

Сегодня, 00:19

Журнал Time объявил обладателей звания «Человек года» (Time Person of the Year) 2017 года, которое каждый декабрь присваивается тем, чьи поступки оказали наибольшее влияние на события уходящего года. В 2017 году звания по решению редакции Time удостоены «Разрушители молчания» (The Silence Breakers) — женщины и мужчины, ставшие жертвами сексуальных домогательств и насилия и нашедшие в себе силы и смелость рассказать о случившемся, чтобы положить конец действиям насильников, сообщает РБК.

На обложку журнала Time вынес фотографии пяти женщин — актрисы Эшли Джадд, бывшего инженера Uber Сьюзан Фаулер, лоббистки Адамы Иву, певицы Тейлор Свифт и сборщицы земляники Исабель Паскуаль, каждая из которых рассказала о том, как стала жертвой сексуальных домогательств на работе.

«Женщины и мужчины, разрушившие заговор молчания, представляют все расы, все классы и практически все уголки мира. Они могут работать на полях в Калифорнии, или за стойкой в роскошном отеле Plaza Hotel в Нью-Йорке, или в Европарламенте. Все они — часть движения, у которого нет формального названия. Но зато у всех них теперь есть голос», — говорится в статье Time. В сообщении журнала подчеркивается, что свой вклад в один из самых быстрых социальных сдвигов со времен 1960-х внесли не только они, но и сотни других женщин и мужчин по всему миру.

На звание «Человека года» в 2017 году претендовали также президент США Дональд Трамп (стал «Человеком года» в 2016-м), основатель Amazon Джефф Безос, главы КНДР и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпинь, саудовский кронпринц Мухаммед бен Салман, спецпрокурор Роберт Мюллер и другие.