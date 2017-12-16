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Совет директоров Halyk Bank одобрил поэтапную интеграцию с банком Qazkom

16-12-2017, 23:39

Присоединение Qazkom к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов.

Совет директоров АО «Народный Банк Казахстана» одобрил присоединение к банку Qazkom, сообщает пресс-служба Halyk Bank.

Указывается, что присоединение Qazkom к Народному банку будет осуществлено после прохождения всех необходимых процедур, включая соответствующее согласование с регулирующими органами.

«Спустя пять месяцев кропотливой работы с международными консультантами мы с уверенностью можем утверждать, что потенциал сделки огромен как по масштабам, так и по степени влияния на экономику Казахстана и ряда сопредельных стран. Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы. Ядром интеграции является принцип максимальной синергии, основанный на объединении сильных сторон двух банков. Мы возьмем всё лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты, и услуги обоих банков», — сказала председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

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Присоединение Qazkom к Народному банку завершится после создания необходимых предпосылок и обеспечения сервисной и технологической готовности двух финансовых институтов. Это включает в себя синхронизацию продуктового предложения, банковских процедур и процессов, интеграцию IT-систем и банковской инфраструктуры.

«Мы рассчитываем, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и „ноухау“ Qazkom. Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания», — сказал председатель правления Qazkom Ульф Вокурка.

Основной акцент в процессе интеграции будет сделан на обеспечение бесперебойной работы всех сервисов Народного банка и Qazkom с тем, чтобы клиенты не ощущали никаких неудобств, отмечается в пресс-релизе.

Halyk Group, в которую входят Halyk Bank, Qazkom и Altyn Bank, является одной из крупнейших частных финансовых групп в СНГ по размеру активов. Оперирует в различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Halyk Group также представлена в Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и России.

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