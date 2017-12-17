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Кенес Ракишев привлек $100 млн на разработку криптосмартфона

17-12-2017, 03:32

12 декабря SIRIN LABS запустила краудсейл в поддержку смартфона FINNEY и ICO на платформе Ethereum (вторая по капитализации электронная валюта в мире). К 15.59 аст 13 декабря уже удалось привлечь 100 млн долларов.

«Мы предлагаем следующую модель: участник покупает эфириумы и обменивает их на наш токен SRN. При этом инвестор зарабатывает два раза — на росте цены на эфириум и при росте цены на токен SRN. В целом мы видим большой потенциал в проведении ICO, так как многие компании-стартапы смогут более динамично привлекать инвесторов напрямую и иметь более обширный рынок. К тому же, на наш взгляд, в недалеком будущем все больше и больше операций будут производиться в электронной валюте», — отметил ранее Кенес Ракишев.

По словам разработчиков, FINNEY станет первым смартфоном в мире, в котором, возможно, будет безопасно содержать криптовалюты в Казахстане и за его рубежом.

Напомним, Sirin Labs основана казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым совместно с израильскими предпринимателями Моше Хогегом и Талем Кохеном. Запуск смартфона и персонального компьютера FINNEY компания анонсировала 27 сентября текущего года. Эти устройства будут работать на операционной системе Shield OS, созданной SIRIN LABS. Операционная система позволяет поддерживать блокчейн-приложения, такие как криптовалютные кошельки и безопасные транзакции.

SIRIN LABS предлагает участникам три продукта:

— блокчейн-смартфон FINNEY (ожидаемая цена — 999 долларов);

— персональный компьютер FINNEY (ожидаемая цена — 799 долларов);

— токен SRN, который впоследствии будет равнозначен акциям компании SIRIN LABS.

Ранее сообщалось, что если ICO привлечет до 25 млн долларов, компания SIRIN LABS разработает собственную операционную систему Shield OS, которая позволит поддерживать блокчейн-приложения на любом мобильном устройстве.

Если будет привлечено до 50 млн долларов, компания направит собранные деньги на разработку смартфона FINNEY.

Если будет привлечено около 75 млн долларов, то в дополнение к смартфону будет разработан персональный компьютер FINNEY, оснащенный пакетом средств киберзащиты и функциями для блокчейна.

Как показали первые сутки проведения ICO, компания сможет приступить к разработке сразу трех продуктов — операционной системы, смартфона и компьютера. На это необходимо было привлечь около 100 млн долларов.

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