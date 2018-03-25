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Доктор Веб рассказал о новом вирусе на сайте YouTube

Сегодня, 03:44
Доктор Веб рассказал о новом вирусе на сайте YouTube


Компания «Доктор Веб» обнаружила нового троянца, который распространяется в комментариях на YouTube. Вредоносная программа под названием Trojan.PWS.Stealer.23 012 похищает с зараженного устройства файлы и другую конфиденциальную информацию, включая сохраненные логины/пароли и файлы с рабочего стола, пишут «Ведомости».

"Утечка этих данных может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к учетным записям жертвы в социальных сетях и других онлайн-сервисах", — говорится в сообщении компании.

Программа написана на языке Python и заражает компьютеры под управлением Microsoft Windows. Ее распространение началось в середине марта. Злоумышленники публикуют ссылки на вредоносную программу в комментариях к видеороликам на YouTube, посвященным компьютерным играм. Ссылки ведут на серверы «Яндекс.Диск».

"Чтобы убедить посетителя сайта нажать на ссылку, на страничках роликов публикуются комментарии, явно написанные из-под поддельных аккаунтов. При попытке перейти по такой ссылке потенциальная жертва загружает на свой компьютер самораспаковывающийся RAR-архив, который содержит троянца", — пояснил «Доктор Веб».

Все украденные данные упаковываются в архив, который отправляется на сервер злоумышленников.

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