Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO

Сегодня, 03:45

Братья Павел и Николай Дуровы отчитались перед властями США о привлечении 850 млн долларов на развитие мессенджера Telegram и его собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в ходе второго раунда ICO. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.



В пунктах с информацией об эмитенте этого документа указано две компании — TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которыми управляют братья Дуровы. В графе, где нужно дать тип размещенных ценных бумаг, указано: «Соглашение о покупке криптовалюты». Размещение токенов шло с 14 марта. Всего в ICO участвовали 94 инвестора. Кто именно вложился в проекты Дуровых, в документе не раскрывается.

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Первый раунд привлечения инвестиций проходил с 29 января до середины февраля. 13 февраля Дуровы отчитались о его результатах. В рамках ICO им удалось привлечь от 81 инвестора 850 млн долларов. В документе американской комиссии указывалось, что вырученные от размещения токенов средства пойдут на развитие как мессенджера Telegram, так и его нового проекта — блокчейн-платформы TON.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что одним из тех, кто вложился в Telegram и TON в ходе первого раунда ICO, стал российский бизнесмен Роман Абрамович. Публично о своих инвестициях в проекты Павла и Николая Дуровых заявили основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.