Новости / Государство

Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO

Сегодня, 03:45
Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO


Братья Павел и Николай Дуровы отчитались перед властями США о привлечении 850 млн долларов на развитие мессенджера Telegram и его собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в ходе второго раунда ICO. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.

В пунктах с информацией об эмитенте этого документа указано две компании — TON Issuer Inc. и Telegram Group Inc., которыми управляют братья Дуровы. В графе, где нужно дать тип размещенных ценных бумаг, указано: «Соглашение о покупке криптовалюты». Размещение токенов шло с 14 марта. Всего в ICO участвовали 94 инвестора. Кто именно вложился в проекты Дуровых, в документе не раскрывается.


Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO

В России запустили процедуру блокировки Telegram

Первый раунд привлечения инвестиций проходил с 29 января до середины февраля. 13 февраля Дуровы отчитались о его результатах. В рамках ICO им удалось привлечь от 81 инвестора 850 млн долларов. В документе американской комиссии указывалось, что вырученные от размещения токенов средства пойдут на развитие как мессенджера Telegram, так и его нового проекта — блокчейн-платформы TON.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что одним из тех, кто вложился в Telegram и TON в ходе первого раунда ICO, стал российский бизнесмен Роман Абрамович. Публично о своих инвестициях в проекты Павла и Николая Дуровых заявили основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.

  • Просмотров: 84
Похожие материалы
  • В России запустили процедуру блокировки Telegram В России запустили процедуру блокировки Telegram
  • Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей Telegram продолжит защищать тайну переписки пользователей
  • Telegram объявил о запуске ботов по оплате Telegram объявил о запуске ботов по оплате
  • Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegram запустил платформу для публикации текстов
  • Павел Дуров разыграет $1 млн среди создателей ботов Павел Дуров разыграет $1 млн среди создателей ботов
    • Отзывы читателей
    NYSE может купить чикагскую биржу NYSE может купить чикагскую биржу Государство Сегодня, 03:47
    Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Государство Сегодня, 03:45
    Microsoft объявила о масштабной реорганизации Microsoft объявила о масштабной реорганизации Государство Сегодня, 03:42
    Renault и Nissan ведут переговоры по слиянию Renault и Nissan ведут переговоры по слиянию Государство Сегодня, 03:40
    Tesla отзовет более 120 тысяч электромобилей Tesla отзовет более 120 тысяч электромобилей Государство Сегодня, 03:39
    Астрономы посвятили редкий случай рождения новой черной дыры памяти Стивена Хокинга Астрономы посвятили редкий случай рождения новой черной дыры памяти Стивена Хокинга KnowHow 29-03-2018, 08:35
    Bitcoin пробил отметку в $8 тысяч Bitcoin пробил отметку в $8 тысяч Государство 29-03-2018, 03:56
    ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance Государство 29-03-2018, 03:44
    Nike назвали самым дорогим брендом одежды в 2018 году Nike назвали самым дорогим брендом одежды в 2018 году Государство 29-03-2018, 03:43
    Moody’s снизило кредитный рейтинг Tesla Moody’s снизило кредитный рейтинг Tesla Государство 29-03-2018, 03:41
    Apple обновила 9,7-дюймовый iPad Apple обновила 9,7-дюймовый iPad Государство 29-03-2018, 03:32
    Разработаны оптические диски, способные хранить до 10 ТБ данных на протяжении шести сотен лет Разработаны оптические диски, способные хранить до 10 ТБ данных на протяжении шести сотен лет KnowHow 28-03-2018, 09:34
    Новая лазерная система позволит автомобилям-роботам видеть сквозь густой туман Новая лазерная система позволит автомобилям-роботам видеть сквозь густой туман KnowHow 28-03-2018, 09:34
    Сжиженный воздух - еще одна технология аккумулирования энергии из возобновляемых источников Сжиженный воздух - еще одна технология аккумулирования энергии из возобновляемых источников KnowHow 28-03-2018, 09:34
    Машины-монстры: Робот-волк, который отпугивает диких кабанов от сельскохозяйственных угодий в Японии Машины-монстры: Робот-волк, который отпугивает диких кабанов от сельскохозяйственных угодий в Японии KnowHow 27-03-2018, 08:35
    Сверхскоростные лазеры позволяют создать Сверхскоростные лазеры позволяют создать "говорящий" плазменный шар KnowHow 26-03-2018, 08:35
    Марсоход Curiosity встретил свой 2000-й марсианский день Марсоход Curiosity встретил свой 2000-й марсианский день KnowHow 26-03-2018, 08:35
    Феррит висмута - основа для электронных устройств совершенно нового типа Феррит висмута - основа для электронных устройств совершенно нового типа KnowHow 26-03-2018, 08:35
    Прогноз: Мировой сбор пшеницы снизится до 741 млн тонн Прогноз: Мировой сбор пшеницы снизится до 741 млн тонн Государство 26-03-2018, 04:04
    Президент поздравил казахстанцев с Наурызом Президент поздравил казахстанцев с Наурызом Государство 26-03-2018, 03:57