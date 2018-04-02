Аким Алматы поручил изменить проект реконструкции парка «Южный»

Сегодня, 03:39

В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел парк «Южный», где ведутся подготовительные работы для его реконструкции. Парковая зона расположена восточнее улицы Жарокова и севернее улицы Ходжанова на территории 14,2 га. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Асет Масабаев сообщил, что в рамках проекта предусмотрены обновление системы освещения, разбивка фонтанов, скамеек и урн, реконструкция существующих арыков и прокладка новых, а также создание детских и спортивных площадок, велосипедных дорожек по периметру парка и др.

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Однако аким мегаполиса отметил, что необходимо скорректировать существующий проект с учетом современных тенденций и потребностей населения.

«Здесь должно быть комфортно всем группам населения: и мамам с колясками, детям, и пожилым людям, предпочитающим посидеть в тишине. Надо понимать, что это не парк развлечений, а рекреационная зона, соответственно, необходимо сократить площадь асфальтирования, обновив покрытие уже существующих дорожек и тропинок, создать уютные, затененные пространства, использовать локальное освещение, не устанавливать массивные архитектурные формы. Обязательно должны быть питьевые фонтаны, стационарные туалеты и огороженная территория для выгула собак», — сказал Бауыржан Байбек.

При этом аким Алматы подчеркнул, что основным принципом реконструкции должно быть сохранение существующих зеленых насаждений и культивация новых. С учетом вышеперечисленных замечаний поручено пересмотреть и внести соответствующие изменения в проект. В последующем особое внимание будет уделено обеспечению общественной безопасности на территории парка.

В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек также осмотрел сквер у Дворца школьников в Медеуском районе города. Аким Алматы поручил оптимизировать существующий проект и не трогать зеленые насаждения. В рамках модернизации сквера поручено обновить поливочную систему, отремонтировать опоры уличного освещения и другие.