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Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд

2-04-2018, 08:36
Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд


В момент запуска ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома реактивные двигатели этой ракеты обрушивают на площадку и расположенное там оборудование мощнейшие потоки разогретых до высокой температуры газов, создающих сильнейший уровень шума. Для защиты площадки и оборудования, с момента запуска двигателей из специальных распылителей над площадкой распыляется большое количество воды, которая поглощает тепло, являясь, одновременно, акустическим демпфером. И недавно на территории Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде (NASA JFK Space Center) были проведены испытания системы подачи воды, в результате чего в небо взметнулся самый мощный в мире фонтан, который выбросил 1 700 000 литров (450 000 галлонов) воды всего за несколько секунд, а максимальная высота водяного столба при этом достигла 30 метров относительно уровня стартовой площадки.

Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд


Новая система "водяного охлаждения" стартовой площадки ориентирована на ее использование при запусках новых ракет Space Launch System (SLS), которые будут выводить в космос космические корабли Orion и другие космические аппараты. Первые испытания этой системы были проведены в декабре прошлого года, основной упор во время этих испытаний был произведен на испытания систем трубопроводов, клапанов и другой управляющей арматуры, способной выдерживать высокое давление воды.

Система подачи воды является составной частью системы защиты стартовой площадки под названием Launchpad Ignition Overpressure and Sound Suppression (IOP/SS) System. "Испытания модернизированных и абсолютно новых узлов и средств управления системы IOP/SS прошел без малейших проблем, что можно считать полным успехом" - рассказывает Регина Спеллман (Regina Spellman), старший менеджер данного проекта.

Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд


Очередной "водяной" тест системы IOP/SS будет проведен после того, как на стартовой площадке будет установлена мобильная пусковая установка Mobile Launcher, система подачи воды будет связана с ее трубопроводами, через которые она будет подаваться на распылители, размещенные в заданных местах. Вероятно, это не будет столь впечатляющим зрелищем, как бьющий в небо фонтан, тем не менее, распыленные в воздухе миллионы литров воды также могут создать незабываемую картину, особенно при условии наличия яркого солнечного света.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

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