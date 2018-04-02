Машины-монстры: Самый большой в мире "фонтан", который выбросил в небо 1 700 000 литров воды за несколько секунд

2-04-2018, 08:36В момент запуска ракеты-носителя со стартовой площадки космодрома реактивные двигатели этой ракеты обрушивают на площадку и расположенное там оборудование мощнейшие потоки разогретых до высокой температуры газов, создающих сильнейший уровень шума. Для защиты площадки и оборудования, с момента запуска двигателей из специальных распылителей над площадкой распыляется большое количество воды, которая поглощает тепло, являясь, одновременно, акустическим демпфером. И недавно на территории Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде (NASA JFK Space Center) были проведены испытания системы подачи воды, в результате чего в небо взметнулся самый мощный в мире фонтан, который выбросил 1 700 000 литров (450 000 галлонов) воды всего за несколько секунд, а максимальная высота водяного столба при этом достигла 30 метров относительно уровня стартовой площадки.Новая система "водяного охлаждения" стартовой площадки ориентирована на ее использование при запусках новых ракет Space Launch System (SLS), которые будут выводить в космос космические корабли Orion и другие космические аппараты. Первые испытания этой системы были проведены в декабре прошлого года, основной упор во время этих испытаний был произведен на испытания систем трубопроводов, клапанов и другой управляющей арматуры, способной выдерживать высокое давление воды.Система подачи воды является составной частью системы защиты стартовой площадки под названием Launchpad Ignition Overpressure and Sound Suppression (IOP/SS) System. "Испытания модернизированных и абсолютно новых узлов и средств управления системы IOP/SS прошел без малейших проблем, что можно считать полным успехом" - рассказывает Регина Спеллман (Regina Spellman), старший менеджер данного проекта.Очередной "водяной" тест системы IOP/SS будет проведен после того, как на стартовой площадке будет установлена мобильная пусковая установка Mobile Launcher, система подачи воды будет связана с ее трубопроводами, через которые она будет подаваться на распылители, размещенные в заданных местах. Вероятно, это не будет столь впечатляющим зрелищем, как бьющий в небо фонтан, тем не менее, распыленные в воздухе миллионы литров воды также могут создать незабываемую картину, особенно при условии наличия яркого солнечного света.