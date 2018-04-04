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KASE запускает площадку для стартапов

Вчера, 04:00
KASE запускает площадку для стартапов


Казахстанская фондовая биржа (KASE) 9 апреля 2018 года запускает площадку KASE Startup, которая предназначена для формирования коммуникаций между стартап-компаниями и инвесторами. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе биржи.

Участники KASE Startup получат возможность заключать сделки на бирже по купле-продаже долей в капитале стартап-компаний через профессиональных участников фондового рынка. При этом участники смогут использовать все преимущества инфраструктуры KASE.

Доступ на площадку в качестве ее участников могут получить только стартап-компании, организованные в форме товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО).


KASE запускает площадку для стартапов

Аскар Жумагалиев дал рекомендации стартаперам

При этом стартап-компании достаточно соответствовать одному из следующих критериев: наличие регистрации компании у одного из партнеров биржи (бизнес-инкубатора, инвестиционного фонда, консалтинговой и краудфандинговой компании), подписавшего с KASE меморандум по развитию площадки; наличие стратегического инвестора с долей участия в капитале компании более 30%; наличие в качестве инвестора инвестиционного фонда, который не ранее чем за один год до подачи заявки вошел в состав участников стартап-компании; наличие у компании продаж по финансируемому направлению.

АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, а также производных инструментов.

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных объединений.

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