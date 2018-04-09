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Facebook разрешит отказаться от рекламы

Сегодня, 03:47
Facebook разрешит отказаться от рекламы


В будущем Facebook допустил возможность дать пользователям возможность отказаться от рекламы в соцсети за плату, заявила операционный директор компании Шерил Сэндберг. Об этом сообщает РБК со ссылкой NBC.

По его словам, на данный момент данные пользователей используются для таргетированной рекламы. «Сейчас у пользователей соцсети нет возможности отказаться от того, чтобы данные из профилей попадали к рекламодателям. Это могло бы стать платной услугой». — сказала Сэндберг.

Она добавила, что пользователи всегда добровольно соглашались с доступом к их данным в соцсети. В Facebook 4 апреля заявили, что ограничат доступ к личным данным пользователей, которыми они делятся в группах и событиях. В частности, в компании пообещали, что сторонние приложения не смогут больше получать доступ к спискам друзей, участников групп и сообщениям в них. Кроме того, Facebook заверил, что приложения также не смогут больше получать такие сведения, как религиозные, политические взгляды, статус отношений, образование, место работы и видеозаписи.

Это решение компания приняла после иска об утечке личных данных трех пользователей соцсети, поданном в конце марта. Кроме того, одновременно главу компании Марка Цукерберга вызвали в парламент Великобритании для дачи показаний по тому же поводу. Цукерберг в парламент не явился.

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