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Huawei примерил дизайн Porsche

Сегодня, 03:38
Huawei примерил дизайн Porsche


Впервые линейка смартфонов, появившаяся на свет благодаря коллаборации двух брендов, была представлена в 2016 году. С тех пор она не перестает радовать и изумлять поклонников как инновационных технологий, так и мощных спорткаров из Цуффенхаузена.

В этот раз при оформлении корпуса создатели вдохновлялись моделью спорткара 911 GT3 RS. Понятное дело, что изгибы автомобиля он (корпус) не повторяет, соответственно, вся оригинальность является чисто условной, но все же. К примеру, цветами — черным и красным — линейка Mate может похвастать впервые.

Новый смартфон получил шестидюймовый дисплей Full View OLED, объем оперативки в 6 Гб и флеш-память на 256 либо 512 Гб. Среди особенностей модели стоит выделить первый в мире двойной сканер отпечатков пальцев (один находится на задней панели, а датчик второго расположен под поверхностью экрана), процессор с поддержкой технологий искусственного интеллекта, мощную батарею емкостью 4000 мАч и тройную камеру Leica с 5-кратным гибридным зумом и стабилизацией изображения. Последняя повторяет камеру Huawei P20 Pro. Фронтальная камера здесь идет с разрешением 24 Мп. Она включает интеллектуальные функции улучшения портретов и технологию трехмерной коррекции освещения.

Также смартфон имеет защиту от попадания пыли и влаги по стандарту IP67 и поддерживает технологию беспроводной зарядки.

Стоимость модели составляет 1695/2095 евро (в зависимости от объема внутренней памяти). Продажи начнутся 12 апреля.

Huawei примерил дизайн Porsche

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