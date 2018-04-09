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Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком

Вчера, 09:37
Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком


Медики уже достаточно давно используют радиацию для лечения рака и других онкологических заболеваний. Но, несмотря на достаточную эффективность такого метода, он имеет и свои отрицательные стороны, ведь интенсивная радиация разрушающе действует и на здоровые ткани. Не так давно ученые из Чикагского университета разработали и начали испытания нового метода, в котором используются специальные металлоорганические наночастицы в форме цветов. Эти "наноцветы" усиливают в несколько эффект влияния радиации на злокачественные ткани и одновременно стимулируют иммунную систему организма, которая способна обнаружить и начать борьбу с опухолями, которые даже не попали в зону радиационного облучения.

Металлоорганические материалы - это губчатые пористые соединения, металлические узлы которых соединены органическими "перемычками". Такие соединения на сегодняшний день являются "горячим" направлением химических исследований, они рассматриваются в качестве перспективных материалов для изготовления солнечных батарей, аккумуляторных батарей и датчиков различных типов. Такие материалы могут иметь различную функциональность, которая зависит от их состава.

Небольшие металлоорганические наночастицы вводятся в район злокачественной опухоли любым из доступных методов. При облучении их рентгеновскими лучами они вырабатывают очень активные молекулы, содержащие большое количество кислорода. "Эти молекулы способны быстро и эффективно разрушить белки, липиды и все другие виды биологических молекул, что приводит к гибели раковой клетки" - пишут исследователи - "Наночастицы поглощают радиацию лучше, чем ткани тела, что в несколько раз увеличивает эффект от ее воздействия".

Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком


Вторым аспектом металлоорганических наночастиц являются заключенные в них молекулы так называемых IDO-ингибиторов. Такие молекулы используются в иммунотерапии, они противодействуют попыткам раковых клеток маскироваться и становиться невидимым для иммунной системы организма. Как только ингибиторы начинают действовать, клетки иммунной системы начинают нападать на злокачественные клетки. И ученые обнаружили, что "возбужденная" иммунная система организма продолжает нападать на опухоли, которые находятся совсем в другом месте, чем место, в которое были введены наночастицы и которое подверглось радиационному облучению.

"Используя новый метод, мы можем снизить дозу облучения при лечении рака. А уменьшение дозы означает кардинальное уменьшение количества последующих осложнений" - рассказывает профессор Ральф Вайхзельбаум (Ralph Weichselbaum), - "Более того, искусственная активизация иммунной системы организма позволит нам бороться с опухолями, которые еще невозможно выявить при помощи любых существующих способов".

В настоящее время ученые организовали новую компанию под названием RiMO Therapeutics. Эта компания, работая при поддержке некоторых частных и правительственных организаций, финансирует и курирует процедуру клинических испытаний нового метода борьбы с раком, которая находится пока еще только на первом этапе.
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