Новости / KnowHow

Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем

Вчера, 08:39
Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем


В конце прошлого года тайваньская компания Xing Mobility представила всему миру электрический суперкар Miss R, в котором используется фирменная уникальная энергетическая система, снабжающая энергией двигатели этого автомобиля, суммарной мощностью 1 МВт. В прошлом году этот автомобиль был представлен в виде опытного образца, не имеющего ни единой кузовной детали. А буквально на днях компания Xing Mobility опубликовала видеоролик, на котором уже полностью "одетый" автомобиль Miss R успешно проходит испытания бездорожьем.

Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем


Компания Xing Mobility планирует представить свое детище на автосалоне AutoTonics Taipei show, а главный упор этого представления будет сделан на модульной энергетической системе. Помимо суперкара Miss R, точно такая же система будет установлена и на 3.5-тонном грузовом автомобиле.

Представители компании Xing Mobility сообщают, что установка кузова и некоторых дополнительных элементов никак не сказалась на скоростных и динамических характеристиках суперкара Miss R. Его четыре 350-Вольтовых двигателя, так же как и раньше способны разогнать автомобиль с 0 до 100 километров в час всего за 1.8 секунды, а время разгона до 200 километров в час составляет 5.1 секунды.

Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем


Аккумуляторная батарея Miss R набрана из 98 модулей, содержащих 4 116 аккумуляторных ячеек, погруженных в охлаждающую жидкость 3M Novec 7200 Engineered Fluid. Эффективная система жидкостного охлаждения позволяет полностью зарядить аккумуляторы всего за 5 минут, что и будет продемонстрировано в Тайбэе.

"Суперкар Miss R является для нас не просто игрушкой, мы используем его в качестве платформы для исследований и испытаний самых передовых электрических автомобильных технологий" - рассказывает Ройс Хонг (Royce YC Hong), президент компании Xing Mobility, - "Сейчас мы работам с многими партнерами из разных уголков земного шара над адаптацией наших технологий применительно к городским автобусам, к автомобилям, используемым в сервисах совместного использования (каршэринга), к строительному оборудованию и морским судам".

Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем


Грузовой автомобиль, который будет демонстрироваться рядом с суперкаром Miss R, получил название Mr T. Он является модернизированным вариантом одного из серийных легких грузовых автомобилей. В грузовике Mr T использованы те же самые 350-Вольтовые двигатели, черпающие энергию из батареи, составленной из 150 модулей, содержащих в общей сложности 6 400 литий-ионных аккумуляторных ячеек. Конструкция модуля, которые соединяются друг с другом, подобно кубикам Лего, позволяет быстро наращивать или снижать емкость батареи в случае такой необходимости.

"Рынок электрических грузовых автомобилей ожидает значительный рост в самом ближайшем будущем. Это связано с все растущими требованиями и ограничениями по количеству вредных выбросов и уровню шума, издаваемого автомобилем во время движения" - рассказывает Азизи Такер (Azizi Tucker), - "И мы планируем стать первыми, кто будет производить переоборудование старых автомобилей, устанавливая их на "электрические рельсы".

  • Просмотров: 49
Похожие материалы
  • Компания Honda обещает создать к 2022 году электрический автомобиль, батарея которого будет заряжаться за 15 минут Компания Honda обещает создать к 2022 году электрический автомобиль, батарея которого будет заряжаться за 15 минут
  • Машины-монстры: Xing Miss R - электрический суперкар с одним мегаваттом под капотом Машины-монстры: Xing Miss R - электрический суперкар с одним мегаваттом под капотом
  • Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров Компания Lightyear планирует выпустить на дороги One EV - электрический автомобиль на солнечной энергии, имеющий дальность поездки в 800 километров
  • Мал, да удал - трехколесный электрический автомобиль компании Toyota, способный разгоняться до 100 км/ч Мал, да удал - трехколесный электрический автомобиль компании Toyota, способный разгоняться до 100 км/ч
  • NIO EP9 - самый быстрый в мире электрический автомобиль на сегодняшний день NIO EP9 - самый быстрый в мире электрический автомобиль на сегодняшний день
    • Отзывы читателей
    Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем KnowHow Вчера, 08:39
    XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу KnowHow Вчера, 08:39
    Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты KnowHow Вчера, 08:39
    CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией KnowHow 10-04-2018, 08:34
    В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок KnowHow 10-04-2018, 08:34
    Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Металлоорганические Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Государство 9-04-2018, 03:53
    Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы Государство 9-04-2018, 03:47
    Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Бизнесмены из ОАЭ могут пожаловаться в антикоррупционное ведомство Государство 9-04-2018, 03:42
    В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге В Казахстане ежегодно на ремонт дорог будут тратить 150 млрд тенге Государство 9-04-2018, 03:40
    Huawei примерил дизайн Porsche Huawei примерил дизайн Porsche Государство 9-04-2018, 03:38
    Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Bloomberg назвал число попадающих под новые санкции США российских «олигархов» Государство 7-04-2018, 13:01
    Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Mail.Ru Group создаст инвестподразделение в сфере доставки еды Государство 7-04-2018, 13:01
    Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Акиму Алматы представили обновленный план ремонта дорог Государство 7-04-2018, 12:55
    Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Iveco предоставила автобус для тестирования в Алматы Государство 7-04-2018, 12:46
    АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам АО Казмакта выплатило долг крестьянским хозяйствам Государство 7-04-2018, 12:41
    В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров В Китае начато создание климатической системы, которая увеличит количество осадков на миллиарды кубических метров KnowHow 6-04-2018, 09:06
    Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет Космическому телескопу Hubble удалось увидеть синюю гигантскую звезду, удаленную от Земли на 9 миллиардов световых лет KnowHow 6-04-2018, 09:06