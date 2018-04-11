Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем

Вчера, 08:39В конце прошлого года тайваньская компания Xing Mobility представила всему миру электрический суперкар Miss R, в котором используется фирменная уникальная энергетическая система, снабжающая энергией двигатели этого автомобиля, суммарной мощностью 1 МВт. В прошлом году этот автомобиль был представлен в виде опытного образца, не имеющего ни единой кузовной детали. А буквально на днях компания Xing Mobility опубликовала видеоролик, на котором уже полностью "одетый" автомобиль Miss R успешно проходит испытания бездорожьем.Компания Xing Mobility планирует представить свое детище на автосалоне AutoTonics Taipei show, а главный упор этого представления будет сделан на модульной энергетической системе. Помимо суперкара Miss R, точно такая же система будет установлена и на 3.5-тонном грузовом автомобиле.Представители компании Xing Mobility сообщают, что установка кузова и некоторых дополнительных элементов никак не сказалась на скоростных и динамических характеристиках суперкара Miss R. Его четыре 350-Вольтовых двигателя, так же как и раньше способны разогнать автомобиль с 0 до 100 километров в час всего за 1.8 секунды, а время разгона до 200 километров в час составляет 5.1 секунды.Аккумуляторная батарея Miss R набрана из 98 модулей, содержащих 4 116 аккумуляторных ячеек, погруженных в охлаждающую жидкость 3M Novec 7200 Engineered Fluid. Эффективная система жидкостного охлаждения позволяет полностью зарядить аккумуляторы всего за 5 минут, что и будет продемонстрировано в Тайбэе."Суперкар Miss R является для нас не просто игрушкой, мы используем его в качестве платформы для исследований и испытаний самых передовых электрических автомобильных технологий" - рассказывает Ройс Хонг (Royce YC Hong), президент компании Xing Mobility, - "Сейчас мы работам с многими партнерами из разных уголков земного шара над адаптацией наших технологий применительно к городским автобусам, к автомобилям, используемым в сервисах совместного использования (каршэринга), к строительному оборудованию и морским судам".Грузовой автомобиль, который будет демонстрироваться рядом с суперкаром Miss R, получил название Mr T. Он является модернизированным вариантом одного из серийных легких грузовых автомобилей. В грузовике Mr T использованы те же самые 350-Вольтовые двигатели, черпающие энергию из батареи, составленной из 150 модулей, содержащих в общей сложности 6 400 литий-ионных аккумуляторных ячеек. Конструкция модуля, которые соединяются друг с другом, подобно кубикам Лего, позволяет быстро наращивать или снижать емкость батареи в случае такой необходимости."Рынок электрических грузовых автомобилей ожидает значительный рост в самом ближайшем будущем. Это связано с все растущими требованиями и ограничениями по количеству вредных выбросов и уровню шума, издаваемого автомобилем во время движения" - рассказывает Азизи Такер (Azizi Tucker), - "И мы планируем стать первыми, кто будет производить переоборудование старых автомобилей, устанавливая их на "электрические рельсы".