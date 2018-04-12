Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1

12-04-2018, 08:35Насколько бы быстрым был легендарный гибридный гоночный автомобиль Porsche 919 Hybrid, если бы его создатели не были вынуждены вписываться в рамки ограничений, накладываемых правилами участия в гонках на выживание Ле-Ман? Ответ на этот вопрос постарались дать специалисты немецкого производителя спортивных автомобилей, удалив из своего детища все узлы и детали, выступающие в роли ограничителей его возможностей. И результат не заставил себя долго ждать, а этим результатом стал новый мировой рекорд.Правила Международной автомобильной федерации FIA, которые установлены по отношению к автомобилям, участвующим в гонке Ле-Ман, в принципе, несколько уравнивают шансы всех участников, делая саму гонку безопасней, менее зрелищной и интересной, чем она могла быть без этого. Это наглядно продемонстрировал Чемпионат мира 2017 года, в котором бензиново-электрический Porsche 919 Hybrid имел все шансы стать победителем."Мы разрабатывали и улучшали наш автомобиль в течение нескольких лет" - объясняет Стивен Митас (Stephen Mitas), главный инженер команды LMP1, - "Нам хорошо известен его потенциал, но правила гонки препятствуют полному использованию этого потенциала. Но в данный момент мы не были ограничены никакими правила и инструкциями".Конструкция автомобиля Porsche 919 Hybrid, предназначенного для гонок 2018 года, не сильно отличается от конструкции автомобиля предыдущего сезона. Без любых изменений из прошлого года в нынешний перекочевала трансмиссия и бензиновый турбированный 2.0-литровый двигатель V4, который приводит в действие заднюю ось автомобиля, в то время, как передняя ось приводится в действие электродвигателем. Некоторой модернизации подверглась система рекуперации энергии, которая утилизирует энергию выхлопных газов и энергию от тормозной системы. Эта энергия хранится в быстродействующем пакете литий-ионных аккумуляторов с жидкостным охлаждением.Правила FIA требуют установки узла, ограничивающего количество подаваемого в двигатель топлива. Удаление этого узла, при условии использования стандартного гоночного бензина E20, позволило увеличить мощность бензиновой части автомобиля Porsche 919 Hybrid с 500 до 720 лошадиных сил. Удаление подобного ограничителя максимальной мощности электродвигателя позволило добавить еще 40 лошадиных сил к тем 400 силам, который он развивает при наличии ограничений.Кардинальные изменения коснулись аэродинамики автомобиля. Большой передний спойлер и большее заднее крыло, объединенные с другими аэродинамическими компонентами, увеличили силу сцепления автомобиля с дорогой на 53 процента, что принесло 66-процентный выигрыш в суммарной эффективности.Некоторые детали подвески были заменены на более прочные. Тем не менее, за счет использования новых материалов вес автомобиля был снижен на 39 килограмм и составил порядка 850 килограмм. Но ради этого пришлось пожертвовать многими удобствами, такими, как кондиционер, стеклоочистители, световое оборудование и электронные системы контроля за гонкой.Колеса автомобиля Porsche 919 Hybrid были обуты в новые, более "липкие" шины, разработанные недавно компанией Michelin. И все вышеперечисленные меры привели к тому, что автомобиль, управляемый пилотом компании Нилом Джани (Neel Jani), прошел 4.35-мильную трассу Belgian Grand Prix Circuit за 1:41.770 минуты, установив новый мировой рекорд. В течение заезда автомобиль разгонялся до скорости в 360 километров в час, а средняя скорость на трассе составила 250 километров в час. "Возможности 919 Evo просто потрясающи" - рассказывает Нил Джани, - "Это, определенно, самый быстрый автомобиль, за рулем которого мне доводилось сидеть. Уровень мощности автомобиля буквально перенес меня в другое измерение, до этого я просто не мог представить себе такого".И в заключение отметим, что новый рекорд превосходит предыдущий всего на 0.783 секунды. А предыдущий рекорд был установлен в 2017 году Льюисом Гамильтоном (Lewis Hamilton) на автомобиле Mercedes F1 W07 Hybrid.