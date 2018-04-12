Новости / KnowHow

Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1

12-04-2018, 08:35
Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1


Насколько бы быстрым был легендарный гибридный гоночный автомобиль Porsche 919 Hybrid, если бы его создатели не были вынуждены вписываться в рамки ограничений, накладываемых правилами участия в гонках на выживание Ле-Ман? Ответ на этот вопрос постарались дать специалисты немецкого производителя спортивных автомобилей, удалив из своего детища все узлы и детали, выступающие в роли ограничителей его возможностей. И результат не заставил себя долго ждать, а этим результатом стал новый мировой рекорд.

Правила Международной автомобильной федерации FIA, которые установлены по отношению к автомобилям, участвующим в гонке Ле-Ман, в принципе, несколько уравнивают шансы всех участников, делая саму гонку безопасней, менее зрелищной и интересной, чем она могла быть без этого. Это наглядно продемонстрировал Чемпионат мира 2017 года, в котором бензиново-электрический Porsche 919 Hybrid имел все шансы стать победителем.

Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1


"Мы разрабатывали и улучшали наш автомобиль в течение нескольких лет" - объясняет Стивен Митас (Stephen Mitas), главный инженер команды LMP1, - "Нам хорошо известен его потенциал, но правила гонки препятствуют полному использованию этого потенциала. Но в данный момент мы не были ограничены никакими правила и инструкциями".

Конструкция автомобиля Porsche 919 Hybrid, предназначенного для гонок 2018 года, не сильно отличается от конструкции автомобиля предыдущего сезона. Без любых изменений из прошлого года в нынешний перекочевала трансмиссия и бензиновый турбированный 2.0-литровый двигатель V4, который приводит в действие заднюю ось автомобиля, в то время, как передняя ось приводится в действие электродвигателем. Некоторой модернизации подверглась система рекуперации энергии, которая утилизирует энергию выхлопных газов и энергию от тормозной системы. Эта энергия хранится в быстродействующем пакете литий-ионных аккумуляторов с жидкостным охлаждением.

Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1


Правила FIA требуют установки узла, ограничивающего количество подаваемого в двигатель топлива. Удаление этого узла, при условии использования стандартного гоночного бензина E20, позволило увеличить мощность бензиновой части автомобиля Porsche 919 Hybrid с 500 до 720 лошадиных сил. Удаление подобного ограничителя максимальной мощности электродвигателя позволило добавить еще 40 лошадиных сил к тем 400 силам, который он развивает при наличии ограничений.

Кардинальные изменения коснулись аэродинамики автомобиля. Большой передний спойлер и большее заднее крыло, объединенные с другими аэродинамическими компонентами, увеличили силу сцепления автомобиля с дорогой на 53 процента, что принесло 66-процентный выигрыш в суммарной эффективности.

Некоторые детали подвески были заменены на более прочные. Тем не менее, за счет использования новых материалов вес автомобиля был снижен на 39 килограмм и составил порядка 850 килограмм. Но ради этого пришлось пожертвовать многими удобствами, такими, как кондиционер, стеклоочистители, световое оборудование и электронные системы контроля за гонкой.

Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1


Колеса автомобиля Porsche 919 Hybrid были обуты в новые, более "липкие" шины, разработанные недавно компанией Michelin. И все вышеперечисленные меры привели к тому, что автомобиль, управляемый пилотом компании Нилом Джани (Neel Jani), прошел 4.35-мильную трассу Belgian Grand Prix Circuit за 1:41.770 минуты, установив новый мировой рекорд. В течение заезда автомобиль разгонялся до скорости в 360 километров в час, а средняя скорость на трассе составила 250 километров в час. "Возможности 919 Evo просто потрясающи" - рассказывает Нил Джани, - "Это, определенно, самый быстрый автомобиль, за рулем которого мне доводилось сидеть. Уровень мощности автомобиля буквально перенес меня в другое измерение, до этого я просто не мог представить себе такого".

И в заключение отметим, что новый рекорд превосходит предыдущий всего на 0.783 секунды. А предыдущий рекорд был установлен в 2017 году Льюисом Гамильтоном (Lewis Hamilton) на автомобиле Mercedes F1 W07 Hybrid.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик Faraday Future FF91, самый быстрый электрический автомобиль, установил новый рекорд по скорости подъема на Пайкс-Пик
  • Toyota устанавливает мировой рекорд по времени одного круга во время подготовки к гонкам Toyota устанавливает мировой рекорд по времени одного круга во время подготовки к гонкам "на выживание" Ле-Ман
  • NIO EP9 - самый быстрый в мире электрический автомобиль на сегодняшний день NIO EP9 - самый быстрый в мире электрический автомобиль на сегодняшний день
  • Машины-монстры: Hennessey Venom GT Spyder - самый быстрый в мире спортивный автомобиль с откидным верхом Машины-монстры: Hennessey Venom GT Spyder - самый быстрый в мире спортивный автомобиль с откидным верхом
  • Электрический гоночный автомобиль Venturi VBB-3 устанавливает новый мировой рекорд скорости Электрический гоночный автомобиль Venturi VBB-3 устанавливает новый мировой рекорд скорости
    • Отзывы читателей
    Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень Охота за сверхлегкими частицами темной материи выходит на качественно новый уровень KnowHow Вчера, 08:30
    Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати Завершено создание первого металлического моста, изготовленного роботами при помощи трехмерной печати KnowHow Вчера, 08:29
    Бензин в Казахстане может подешеветь Бензин в Казахстане может подешеветь Государство Вчера, 03:49
    Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Taobao вводит запрет на криптовалютные товары и услуги Государство Вчера, 03:45
    В Азербайджане стартовали выборы президента В Азербайджане стартовали выборы президента Государство Вчера, 03:36
    10 «вредных советов» по построению отдела продаж 10 «вредных советов» по построению отдела продаж Государство Вчера, 03:32
    Алюминий рекордно подорожал из-за санкций к «Русалу» Алюминий рекордно подорожал из-за санкций к «Русалу» Государство Вчера, 03:32
    Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1 Машины-монстры: Porsche 919 Hybrid - гибридный автомобиль, который превосходит любой гоночный автомобиль Формулы 1 KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Новая голографическая технология позволила записать данные 1000 DVD-дисков на носитель, площадью 4 на 4 дюйма Новая голографическая технология позволила записать данные 1000 DVD-дисков на носитель, площадью 4 на 4 дюйма KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Астрономы обнаружили Астрономы обнаружили "волну холода", распространяющуюся от скопления Персея KnowHow 12-04-2018, 08:35
    Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем Miss R, электрический суперкар с 1 МВт под капотом, успешно выдержал испытания бездорожьем KnowHow 11-04-2018, 08:39
    XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу XiaoIce - система искусственного интеллекта от компании Microsoft, способная поддерживать осмысленную беседу KnowHow 11-04-2018, 08:39
    Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты Marsbees - летающие роботы, которые займутся исследованиями Красной Планеты KnowHow 11-04-2018, 08:39
    CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией CUORE - эксперимент, призванный решить фундаментальные загадки, связанные с материей и антиматерией KnowHow 10-04-2018, 08:34
    В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок В Норвегии зарегистрирована новая компания, которая первой в мире начнет использовать суда-роботы для морских грузоперевозок KnowHow 10-04-2018, 08:34
    Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году Большой Адронный Коллайдер был снова включен в работу впервые в этом году KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной Бозон Хиггса может стать причиной второго Большого Взрыва, который прекратит существование нашей Вселенной KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Металлоорганические Металлоорганические "наноцветы" - новый высокоэффективный способ борьбы с раком KnowHow 9-04-2018, 09:37
    Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Более 3 тысяч интернет-магазинов зарегистрировано в Казахстане Государство 9-04-2018, 03:53
    Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы Государство 9-04-2018, 03:47