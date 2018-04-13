Бензин в Казахстане может подешеветь

Сегодня, 03:49

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил о возможном удешевлении бензина в Казахстане, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.



На вопрос журналистов о том, скажутся ли валютные скачки на стоимости топлива, глава Минэнерго ответил отрицательно.

«Сейчас дефицита бензина нет и есть возможность удешевления цены на бензин, так как сейчас у нас в стране наблюдается избыток топлива», — сказал глава Минэнерго в кулуарах службы центральных коммуникаций. При этом Канат Бозумбаев отказался комментировать, насколько может подешеветь топливо в республике.



На Шымкентском НПЗ начался капитальный ремонт

Отметим, что во втором полугодии 2018 года будет принято решение о месте строительства и мощности четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане. «Проведенный анализ показывает, что с учетом прогнозируемого роста потребления образуется дефицит автобензинов между 2021—2023 годами, дизельного топлива — к 2023 году и авиакеросина — после 2026 года. ПредТЭО четвертого НПЗ будет разработано нацкомпанией „КазМунайГаз“ до 2-го полугодия 2018 года под руководством министерства», — рассказал Канат Бозумбаев.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что принятие решения по строительству четвертого нефтеперерабатывающего завода нужно ускорять. «Снова будете импортировать бензин? Когда я говорил — надо строить немедленно четвертый НПЗ, вы мне доказывали, что он нам не нужен, что нам некуда будет девать ГСМ. Мы начинаем работать тогда, когда проблема нас догнала…», — высказал свою позицию Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства в Астане.