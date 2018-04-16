Sulzer выкупила свои акции у Реновы

Сегодня, 03:57

Швейцарская машиностроительная компания Sulzer выкупила у «Реновы» Виктора Вексельберга 5 млн собственных акций. Об этом сказано в заявлении самой Sulzer, опубликованном в четверг, 12 апреля. Ранее эту сделку одобрило министерство финансов США, пишет DW.



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Таким образом, доля «Реновы» в Sulzer теперь снизилась до 48,8 процента (до сделки этот показатель составлял 63,4 процента), что позволило швейцарской компании выйти из-под санкций США. «Предприятие может возобновить операции по всему миру и примет меры по размораживанию активов в ближайшее время», — указано в заявлении.

Цена проданного пакета на бирже составляет около 560 млн долларов. При этом «Ренова» не получит деньги до отмены американских санкций, отметил представитель Sulzer в интервью РБК. «Ренова» отказалась от комментариев.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый «Кремлевский доклад». В итоге российские бизнесмены потеряли более 16 млрд долларов, а курс евро к рублю пробил отметку в 80 рублей, позднее снизившись до уровня в 76 рублей.