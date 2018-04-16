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Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр

Вчера, 08:34
Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр


Астрономы уже достаточно давно выдвинули предположение, что в области, прилегающей к сверхмассивной черной дыре, располагающейся в центре большой галактики, должны находиться тысячи небольших черных дыр, масса которых сопоставима с массой звезд. Поиски, проведенные в ближайшем таком месте, в центре нашей галактики, которые проводились на протяжении десятков лет, поначалу не принесли никаких результатов. Но не так давно астрономы закончили проведение повторного анализа данных, собранных рентгеновской обсерваторией Chandra X-ray Observatory, и нашли в этих данных доказательства существования нескольких десятков черных дыр, сгруппировавшихся в пределах одного парсека (3.3 световых года) возле Sagittarius A*, центральной черной дыры Млечного Пути.

"Полученные нами результаты важны, в первую очередь, как доказательство того, что Млечный Путь является достаточно обычной галактикой" - рассказывает Чак Хейли (Chuck Hailey), ученый из Колумбийского университета, - "Центр нашей галактики, как и других обычных галактик, достаточно густо "заселен" небольшими черными дырами".

Подавляющая часть обнаруженных черных дыр входит в состав бездействующих статичных бинарных систем. Одним из компонентов такой системы является звезда, а второй - черная дыра, которая периодически "ворует" материю у своего компаньона, что сопровождается выбросами рентгеновского излучения. Почти все излучение такой системы приходится на рентгеновский диапазон, на долю видимого света приходится менее одного процента от всего количества излучения.

Как правило такие бинарные системы имеют достаточно малые размеры и их излучение очень тяжело выделить из "громкого шума", производимого центральной сверхмассивной черной дырой и другими источниками рентгеновского излучения. И только возможности обсерватории Chandra, в частности ее высокая разрешающая способность, позволили выделить рентгеновское излучение от практически "точечных" источников.

Ученые обнаружили, что в центре Млечного Пути скрываются сотни, а возможно и тысячи черных дыр


Заметим, что помимо черных дыр, входящих в состав бинарных систем, в центре нашей галактики могут находиться "одинокие" черные дыры, обнаружить которые можно только в очень редком случае. Этот случай предоставляется тогда, когда гравитация черной дыры ловит в свои "силки" пролетающую мимо звезду. В результате образуется новая бинарная система, которая начинает излучать рентген и которую, благодаря этому, можно обнаружить. "Это редкий случай даже с учетом "густонаселенности" центра нашей галактики" - рассказывает Чак Хейли, - "Вероятность такого события меньше пяти процентов".

Согласно расчетам, проведенным астрономами, в центре Млечного Пути сейчас может находиться от 300 до 500 черных дыр, входящих в состав бинарных систем. Количество одиночных черных дыр больше на пару порядков, их в центре галактики должно насчитываться не менее 10 тысяч.

Черные дыры, масса которых сопоставима с массой звезд, формируются, когда массивные звезды заканчивают свой жизненный цикл взрывом сверхновой. Согласно данным наблюдений, на каждую тысячу звезд приходится одна звезда, масса которой достаточна для формирования на ее месте черной дыры. С учетом этого, в нашей галактике должно находиться порядка 100 миллионов небольших черных дыр. К сожалению, такие черные дыры очень тяжело поддаются обнаружению, а самая близкая из известных черных дыр находится на удалении 1600 световых лет от Земли.

И в заключение следует отметить, что обнаружение большого количества черных дыр в центре нашей галактики имеет важное значение не только, как подтверждение одной из существующих теорий. Это достижение может оказать огромное влияние на новую область астрономии, в которой используются гравитационные волны. Ведь каждая черная дыра, входящая в состав бинарной системы, является источником гравитационных волн небольшой амплитуды.
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