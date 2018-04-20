Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц

Сегодня, 03:32

После скандала с утечкой данных Facebook представил новые условия приватности для пользователей соцсети, говорится в блоге компании, сообщает RNS.



В соцсеть вернется функция распознавания лиц, чтобы фотографии пользователей не публиковались без их разрешения. На первом этапе технология затронет пользователей из Европы и Канады. Она уже тестировалась в 2012 году, однако функцию отключили по требованию властей Ирландии, отмечает Techcrunch.

Facebook будет оповещать пользователей о краже данных

Также компания ужесточит настройки приватности и политику сбора данных о несовершеннолетних пользователях. Теперь пользователь будет самостоятельно выбирать, разрешает ли он собирать данные о своих политических и религиозных взглядах, а также статусе отношений. Несовершеннолетние пользователи Facebook должны будут давать ссылку на профили своих родителей или опекунов.

Ранее Facebook оказался в центре скандала, связанного с британской ИТ-компанией Cambridge Analytica. Как сообщала газета The New York Times, фирма собирала информацию для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей.