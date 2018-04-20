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Hyperloop построят в ОАЭ

Сегодня, 03:59
Hyperloop построят в ОАЭ


Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписала с девелопером из Абу-Даби Aldar Properties соглашение о строительстве первой коммерческой установки в ОАЭ, сообщает vestifinance.ru.

Согласно договоренностям Hyperloop Transportation Technologies (HTT) построит на границе эмиратов Абу-Даби и Дубай установку, инновационный и туристический центры недалеко от площадки всемирной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае. Строительство будет происходить в несколько этапов и начнется с сооружения 10-километровой установки, которая, как ожидается, впоследствии будет продолжена в пределах ОАЭ и за границы страны.

Другой проект Hyperloop строится в Саудовской Аравии. Там он будет соединять несколько городов на Ближнем Востоке, включая Дубай, Эр-Рияд, Джидду и Абу-Даби. Однако точные маршруты еще не составлены. В конце 2016 г. компания сообщила, что заключила сотрудничество с Дубайским дорожно-транспортным ведомством для разрешения использования Hyperloop между Дубаем и Абу-Даби.


Hyperloop построят в ОАЭ

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По замыслам проектировщиков, капсулы будут перемещаться со скоростью около 1126,5 км/час, а путь из Дубая в Абу-Даби займет 12 минут (на машине его можно проделать за два часа). Поездка из Эр-Рияда в Джидду обычно занимает более 10 часов, но на Hyperloop можно будет совершить ее всего за 76 минут. А чтобы добраться из Эр-Рияда до Абу-Даби, потребуется только 48 минут вместо обычных 8,5 часа.

Ранее в апреле HTT начала строить во Франции тестовую установку для грузопассажирских перевозок и планирует запустить ее в этом году. Компания сообщила, что в Тулузу прибыла первая партия труб, из которых будет строиться линия.

«Внутренний диаметр труб составляет 4 метра. Таким образом, система оптимизирована как для транспортировки пассажирских капсул, так и грузовых контейнеров», — отметила компания в своем заявлении. В рамках первой фазы строительства планируется собрать линию протяженностью около 320 м. Ее эксплуатация должна будет начаться уже в этом году. В следующем же году компания планирует завершить строительство участка длиной 1 км. Трубы этой линии будут установлены на опорах на высоте 5,8 м над землей. Планируется, что первая полностью функциональная пассажирская капсула, создание которой на данный момент ведется испанской компанией Carbures, будет доставлена на испытательный объект для сборки и интеграции в систему этим летом. По ожиданиям капсула, оснащенная 28−40 пассажирскими местами, сможет развивать скорость до 1223 км в час.

Проект Hyperloop представил в 2012 году инженер, предприниматель и инвестор Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla. Наибольшую активность в воплощении этой идеи в настоящее время проявляют компании Hyperloop One и Hyperloop Transportation Technologies.

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