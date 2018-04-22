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Алматы стал примером конструктивного диалога бизнеса и власти

Сегодня, 03:32
Алматы стал примером конструктивного диалога бизнеса и власти


Инициативы прозвучали на ежегодной конференции предпринимателей, с участием председателя президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева, акима Алматы Бауыржана Байбека, представителей госорганов и бизнес-сообщества.

Как подчеркнул Тимур Кулибаев, Алматы по праву сохраняет статус «город предпринимателей». Этому способствует не только рост количества предприятий и людей, занятых в МСБ, но и условия, создаваемые местными исполнительными органами.

«Алматы-колыбель бизнеса в нашей стране, здесь благоприятный климат для его развития. В этом есть и заслуга Бауржана Кадыргалиевича (Байбека- Ред.), его команды, которые уделяют пристальное внимание развитию предпринимательства», — сказал Тимур Кулибаев.

В свою очередь, аким подчеркнул понимание всей ответственности акимата для роста и расширения бизнеса в мегаполисе страны.

«Ни одно важное решение государства, касающееся бизнеса, экономики и развития страны не обходится без поддержки НПП „Атамекен“. Бывают жаркие дискуссии, но мы стараемся приходить к консенсусу, поскольку это работает на развитие бизнеса», — заявил Бауыржан Байбек.

Сейчас идёт совестная работа сразу по нескольким направлениям, в частности, по нестационарной торговле, чтобы создать достойные условия для предпринимателей и размещения торговых мест в новых микрорайонах города, без ущерба для внешнего облика Алматы. При этом, «Атамекен» предлагает увеличить срок аренды таких торговых точек с 1 до 5 лет, а разрешение предоставлять через аукцион.

По словам Бауыржана Байбека, пилотный аукцион уже проведен. Ожидается, что пять объектов по улице Панфилова будут приносить в бюджет города около 70 млн. тенге ежегодно.

Еще одна совместная инициатива — создание полноформатного Центра обслуживания предпринимателей, где бизнес будет получать все госуслуги и консультации по принципу «одного окна», включая разрешительные документы от госкомпаний. Подобные ЦОПы уже в Актау, Кызылорде и Талдыкоргане.

«Начав с центра и далее распространять буквально в каждом районе удобный сервис для предпринимателей. Предоставлять не только консультации, но и услуги монополистов, все, что связано с выделением земельных участков. Это необходимо, чтобы предприниматели не ехали в город, не тратили деньги и время на дорогу, а получали все услуги на месте», — сказал Тимур Кулибаев.

На конференции были озвучены и другие проблемные вопросы алматинского бизнеса. Директор областной Палаты предпринимателей Багдат Телебай заявил о необходимости содействия по выделению дополнительных 6,2 млрд тенге для развития инфраструктуры индустриальной зоны. Данный вопрос планируется вынести на правительственный уровень.

Вице-президент компании «Келет» Александр Папп посетовал на несовершенство системы государственных закупок и демпинга, из-за чего добросовестные казахстанские компании не могут поставлять продукцию на рынки других регионов. Нацпалата полагает, что решением вопроса могла бы стать процедура предквалификационного отбора, по примеру национальных холдингов. «Атамекен» уже внес соответствующее предложение в правительство.

«Нацпалата ведет постоянный анализ практики государственных закупок. Наше предложение — ориентироваться на местного производителя уже на уровне составления проекта. Демпинг, действительно, проблема, когда фирма намеренно занижает цену, а потом останавливает проект на половине пути. Либо налоги не платит, либо использует дешевую рабочую силу. „Атамекен“ внес предложения в правительство, чтобы обеспечить участие в закупках только добросовестных предпринимателей. Тем более, что сейчас вопрос импортозамещения должен быть во главе угла. Есть соответствующее поручение главы государства, правительства. К примеру, мы ежегодно закупаем на 250 млн долларов молоко. То же самое касается сахара, строительных материалов. Алматы спокойно может все это локализовать, здесь есть потенциал», — заявил Тимур Кулибаев.

Член комитета машиностроителей Павел Беклемишев озвучил важность разработки программы конкурентоспособности машиностроительной отрасли на ближайшие пять лет с привлечением финансирования через институты развития. По словам председателя правления Нацпалаты Аблая Мырзахметова, для этого на уровне министерства по инвестициям и развитию уже создана рабочая группа с привлечением Казахстанского института развития индустрии (КИРИ). Данное предложение в ближайшее время должно быть решено.

Прозвучали вопросы о поддержке и создании условий по развитию сельхозкооперации со стороны «Атамекена» и вовлечению в процесс самозанятого сельского населения, в частности женщин.

«Для Алматы и области вопрос актуальный, здесь очень много небольших наделов и вопросы кооперации очень важны. Это позволит обеспечить не только занятость, но и производство качественной продукции, ее беспрепятственные поставки на рынок, без ценовых накруток и посредников через оптово-розничные центры. Конечно, мы будем и дальше поддерживать предпринимателей в этом направлении», — заявил глава «Атамекена».

Подводя итоги, Тимур Кулибаев выразил надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество «Атамекена» и местных исполнительных органов.

«Мы надеемся, что те задачи, которые сегодня предпринимателями обозначили акиматом будут выполнены, а мы как бизнес-сообщество будем находить новые ниши, чтобы развивать предпринимательство и этот прекрасный город», — сказал глава НПП.

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