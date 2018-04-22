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Facebook займется разработкой собственных процессоров

Сегодня, 03:51
Facebook займется разработкой собственных процессоров


Социальная сеть Facebook формирует команду, которая займется разработкой фирменных чипов для различных устройств, что позволит снизить зависимость от крупных мировых производителей, включая Intel и Qualcomm. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники и данные об открытых вакансиях в компании, пишет hitech.newsru.com.

Согласно описанию одной из вакансий, Facebook ищет специалиста в области разработки интегральных схем специального назначения (ASIC) и других полупроводниковых устройств. Официальный представитель компании отказался комментировать информацию о планах по разработке собственных процессоров.


Facebook займется разработкой собственных процессоров

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Bloomberg отмечает, что Facebook может найти весьма широкое применение чипам собственного производства. Например, они могут быть установлены в серверы соцсети, расположенные в ее дата-центрах. Кроме того, компания может оснастить ими свои будущие устройства, включая «умные» колонки, о разработке которых сообщалось в феврале, и очки виртуальной реальности.

Отметим, что Facebook продолжает тренд, созданный другими IT-гигантами. Так, в начале апреля стало известно, что компания Apple намерена отказаться от использования процессоров Intel в компьютерах Mac и перейти на собственные ARM-чипы (в мобильных устройствах Apple использует оригинальные процессоры с 2010 года). Чуть раньше сообщалось, что компания из Купертино, которая в настоящее время закупает дисплеи для своих устройств у ряда других компаний, включая Samsung и LG, тайно работает над созданием собственного дисплея по технологии MicroLED.

Над созданием собственного чипа с поддержкой технологий ИИ работает и владеющий Google холдинг Alphabet.

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