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Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны

23-04-2018, 08:36
Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны


Космический телескоп Hubble, вращаясь вокруг Земли, делает самые красивые снимки глубин космического пространства на протяжении 28 лет, за что он получил в свое время прозвище "космический художник". И для того, чтобы отметить почти три десятилетия плодотворной работы, объектив телескопа Hubble был нацелен на потрясающе красивую туманность Лагуны (Lagoon Nebula, Messier 8, M8), своего рода огромный "звездный родильный дом". И самые красивые из новых снимков этой туманности специалисты НАСА выложили в открытый доступ.

Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны


Это, конечно, далеко не первый раз, когда телескоп Hubble делает снимки туманности Лагуны. Тем не менее, эта туманность является одним из самых "живописных" мест во Вселенной и ее новые снимки займут достойное место в "космической художественной галерее". Туманность Лагуны является космическим объектом, шириной 55 световых лет и высотой 20 световых лет, она находится на удалении 4 тысяч световых лет от Земли и поэтому ее можно рассматривать во всех деталях при помощи современных астрономических инструментов.

Эту туманность можно увидеть даже невооруженным глазом в ночное время при ясной погоде. Из-за небольшого удаления от Земли и огромных размеров изображение туманности Лагуны не умещается в область охвата объектива телескопа Hubble. Изображение, представленное выше, охватывает часть туманности, размером всего в 4 световых года. Свое название этой туманности происходит от "широкого пылевого пояса, имеющего форму лагуны", который можно увидеть на снимках с высокой разрешающей способностью.

Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны


На втором снимке можно увидеть самое "сердце" туманности Лагуны, область, которая заполнена массой больших и горячих звезд, "обливающих" потоками ультрафиолетового излучения облака окружающего их космического газа, что заставляет этот газ ярко светиться в диапазоне видимого света. Кроме этого, потоки излучения от звезд заставляют газовые облака постоянно двигаться и перемешиваться, что придает им форму, которую мы можем видеть на снимках. А самой большой и яркой звездой туманности Лагуны, является звезда Herschel 36, находящаяся в центре второго снимка.

Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны


И на последнем снимке, который был сделан в диапазоне инфракрасного света, можно увидеть огромное количество звезд, скрывающихся за газовыми и пылевыми облаками туманности, которые препятствуют распространению света видимого диапазона.

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