Космический телескоп Hubble отметил свой 28-ой день рождения красивейшим снимком туманности Лагуны

23-04-2018, 08:36Космический телескоп Hubble, вращаясь вокруг Земли, делает самые красивые снимки глубин космического пространства на протяжении 28 лет, за что он получил в свое время прозвище "космический художник". И для того, чтобы отметить почти три десятилетия плодотворной работы, объектив телескопа Hubble был нацелен на потрясающе красивую туманность Лагуны (Lagoon Nebula, Messier 8, M8), своего рода огромный "звездный родильный дом". И самые красивые из новых снимков этой туманности специалисты НАСА выложили в открытый доступ.Это, конечно, далеко не первый раз, когда телескоп Hubble делает снимки туманности Лагуны. Тем не менее, эта туманность является одним из самых "живописных" мест во Вселенной и ее новые снимки займут достойное место в "космической художественной галерее". Туманность Лагуны является космическим объектом, шириной 55 световых лет и высотой 20 световых лет, она находится на удалении 4 тысяч световых лет от Земли и поэтому ее можно рассматривать во всех деталях при помощи современных астрономических инструментов.Эту туманность можно увидеть даже невооруженным глазом в ночное время при ясной погоде. Из-за небольшого удаления от Земли и огромных размеров изображение туманности Лагуны не умещается в область охвата объектива телескопа Hubble. Изображение, представленное выше, охватывает часть туманности, размером всего в 4 световых года. Свое название этой туманности происходит от "широкого пылевого пояса, имеющего форму лагуны", который можно увидеть на снимках с высокой разрешающей способностью.На втором снимке можно увидеть самое "сердце" туманности Лагуны, область, которая заполнена массой больших и горячих звезд, "обливающих" потоками ультрафиолетового излучения облака окружающего их космического газа, что заставляет этот газ ярко светиться в диапазоне видимого света. Кроме этого, потоки излучения от звезд заставляют газовые облака постоянно двигаться и перемешиваться, что придает им форму, которую мы можем видеть на снимках. А самой большой и яркой звездой туманности Лагуны, является звезда Herschel 36, находящаяся в центре второго снимка.И на последнем снимке, который был сделан в диапазоне инфракрасного света, можно увидеть огромное количество звезд, скрывающихся за газовыми и пылевыми облаками туманности, которые препятствуют распространению света видимого диапазона.